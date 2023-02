„V úterý se nehrálo, bylo volno, a tak jsem si chtěl trochu zastřílet. To je celý,“ vysvětloval 28letý forvard.

Základní část extraligy jde do finiše a Indiáni v pátek vyzvou doma od 17.30 obhájce titulu z Třince. Čtyři kola před koncem jde stále o hodně.

Oceláři ještě teoreticky mohou proniknout do elitní čtyřky, osmá Plzeň hájí pozici pro předkolo play-off. Jenže Škodovka se trápí, padla popáté v řadě a přitom zítřejší duel by měl být slavnostní připomínkou desetiletého výročí od zisku titulu. Plzeňský rodák Schleiss tehdy cestu ke zlatu zažil coby junior.

Jan Schleiss.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Až v pátek obléknete retrodres z mistrovské sezony, co vám poběží hlavou?

Když už to má být oslava, tak bych hlavně chtěl, abychom výroční zápas zvládli a konečně vyhráli. A jaké to bylo před deseti lety? Úžasné a já se k tomu přimotal jako slepý k houslím. V Plzni byl tehdy tým nabitý super hráči a já dostal možnost naskočit do semifinále proti Slavii. Bylo mi osmnáct a myslel jsem, že budou přicházet už jen úspěchy. Teď vím, jak těžké to je. Ale vzpomínky jsou pořád hezký.

Třeba na moment, kdy vám před druhým zápasem semifinále zazvonil telefon, abyste se sbalil a připojil k týmu?

To byla velká sranda. Já vůbec nepočítal, že bych měl nastoupit. A ono to vyšlo a mohl jsem si zahrát s borci jako byli Martin Straka, Tomáš Vlasák, Ondřej Kratěna a další. Což bylo super.

Premiéru v play-off jste si navíc ozdobil hned vítězným gólem. Plzeň porazila Slavii1:0 a stav série srovnala na 1:1.

Předtím jsem byl hrozně nervózní, ale tím, že jsem skóroval a ještě jsme vyhráli, tak ze mně všechno spadlo a přidal jsem ještě další dva zápasy. Ve finále proti Zlínu už zase hráli ti zkušenější kluci, ale tým byl fakt nabitý a o to víc si té šance cením.

Vybavíte si památnou branku, kterou jste se v play-off uvedl?

Jasně, že si ten gól pamatuji. Možná si ho při výročí připomenu, ale rozhodně si ho doma ze záznamu nepouštím (úsměv).

Sedm zápasů trvající bitvu ve finále se Zlínem jste sledoval už jen z hlediště?

My mladí jsme byli v záloze pro případ, že by se někdo ze základu zranil. Před utkáním jsme absolvovali rozbruslení, šlapali na kole, ale pak jsme už jen koukali. Ve Zlíně mezi střídačkami a v Plzni u šaten. Ale i jen vidět, jak to ti zkušení hrají, bylo cenné. Hodně nám to dalo.

Ve Zlíně v sedmém rozhodujícím utkání Plzeň už sahala po titulu, vedla, jenže Berani deset sekund před koncem třetí třetiny vyrovnali. Jak vám bylo?

No mně mezi střídačkami nezbývalo než klukům jen víc fandit. Ale pořád jsme věřili. A když pak v závěru druhého prodloužení dal Martin Straka vítězný gól, nastalo něco neskutečného. A to jsem stál jen u ledu v botách. Jednou bych to chtěl zažít na bruslích jako hráč a součást týmu. Ale i tak to byla čirá euforie.

Před deseti lety Jan Schleiss (pátý zprava) coby junior zasáhl do semifinálové série proti Slavii Praha.Zdroj: hcplzen.cz

Tehdy byl kapitánem Martin Straka, nyní vy. Co se musí stát, aby výroční zápas dopadl pro Plzeň úspěšně?

Z naší strany to musí být čisté fárání. Potřebujeme tam narvat nějaké góly a přetrhnout sérii porážek.

Jenže Škodovka je v útoku bezzubá a jeden vstřelený gól za jedenáct třetin vyznívá hrozivě.

Zní to absolutně šíleně. Padá to na nás. Nedostáváme se do šancí, nemáme ani potřebný tlak. Možná opticky si nějaké šance vytvoříme, ale nejsou to tutovky, z nichž by se daly dát góly.

Utěšujete se tím, že i před deseti roky pozdější šampioni prohráli v závěru základní části šest zápasů a pak se to v play-off otočilo?

Takhle se to nedá brát. Spíš chceme věřit, že to špatné jsme si už vyžrali a teď to zase nastartujeme. Do konce chybí čtyři zápasy a bylo by dobrý se chytit výhrou a trochu si zvednout sebevědomí. Je to jen na nás. Všichni víme, o co jde a teď je třeba to přenést na led.

