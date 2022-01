Vedete aktuálně celou soutěž, což je velké překvapení i vzhledem k tomu, že Litoměřice patří do projektu Dukla, kde dostávají šanci mladí hráči. Čím to je, že vám to zatím tak klape?

Máme výborný tým, který si pořádně sedl, a kvalitní trenéry. Ti přesně ví, jak vše poskládat a zareagovat na ostatní týmy.

Aktuálně jste vyhráli deset zápasů za sebou. Zažil jste někdy podobnou sérii?

Myslím, že jsme podobné série měli v Budějovicích v první lize. Bylo to tuším v sezoně, kdy jsme udělaliv první lize rekord v počtu nasbíraných bodů.

V útoku hrajete s Finem Sihvonenem a Lukášem Válkem, s nimiž vévodíte týmové produktivitě. Sedli jste si hned na jedničku?

Ze začátku to chvilku trvalo, ale pak každý začal chápat toho druhého a postupně to zapadlo. Občas se nám zadaří, ale jsou i zápasy, kdy to z naší strany není úplně ono.

V týmu jsou včetně vás hned čtyři hráči, co prošli Plzní. Navíc často se k vám přidá někdo z plzeňských mladíků. Trénuje vás David Bruk, jenž je také spojený se západočeskou metropolí. Je to náhoda, že se vás v Litoměřicích sešlo tolik, nebo je to i tím, že si trenér vybírá tváře, které dobře zná?

Je to určitě trenérem, který si ten tým skládá a vybírá hráče. Trenér Bruk mě zná od šesté třídy, takže ví, co má ode mě čekat. Dále tady hraju s Holasem (Jan Holý) a Mácou (Patrik Marcel). S oběma hraji také od té šesté třídy, kdy jsem do Plzně přišel z Rokycan. Po několika letech jsme se tady potkali a jsem za to rád. A dále je tu ještě Kráca (Jaroslav Kracík), s kterým jsem hrál už v Plzni, a Králík (Tomáš Král).

Jak vůbec vidíte přínos projektu Dukla, jehož jste aktuálně součástí jako hráč a který má pomáhat v rozvoji mladým hráčům?

Vidím to jako dobrou věc. Je tu hodně mladých hráčů, kteří se tady protočí. Mají kvalitu a šanci hrát velký hokej, ale je to jen na nich. Tady mají vše, co potřebují ke svému rozvoji a tomu, aby dosahovali nejlepších výkonů.Vraťme se ještě zpátky k minulé sezoně, po níž vám České Budějovice nenabídly prodloužení smlouvy.

Mrzelo vás hodně, že od nich nepřišla žádná nabídka?

Hodně mě to mrzelo. Myslím si, že jsem neměl úplně špatnou sezonu, ale nabídka zkrátka nepřišla. Dorazily jen z první ligy.

Čím vás oslovily Litoměřice, že jste se rozhodl právě pro ně?

Agent mi říkal, že Litoměřice hledají centra. Znal jsem trenéra a věděl jsem od kluků, jaké je tady prostředí. Přišlo mi to proto jako nejlepší varianta.

Před několika lety jste v Plzni odehrál dvě neúplné extraligové sezony. Teď jste měl bodově poměrně povedenou sezonu v Českých Budějovicích. Jak je těžké vůbec, když to řeknu, dostat se do té rotace hráčů, co působí v extraligových klubech?

Tak v Plzni jsem toho moc neodehrál, byl jsem vždycky na hraně. Poslali mě na dva roky do Kladna, poté jsem šel do Českých Budějovic a chtěl jsem se dostat zpět do extraligy. To se mi podařilo, ale bylo to v jiném týmu než s Plzní. Měl jsem sice bodově poměrně vydařenou sezonu, ale možná chybělo více gólů z mé strany. Vstřelil jsem jen jednu branku.

Nemrzí vás to o to víc, že jste dostal v Motoru velkou šanci, poměrně slušný čas na ledě, ale přesto jste šel znovu o patro níž? Nebo už je člověk po těch letech otrlejší v tomhle ohledu?

Mrzí mě to. Měl jsem důvěru od trenéra, ale zkrátka celá sezona byla špatná. Chyběli nám zkušenější hráči, kteří by nám pomohli. Bohužel vedení žádné nepřivedlo.Přivedlo je až na letošní sezonu…Co na to říct… Mohli to doplnit o sezonu dřív. Víc k tomu radši neřeknu.

V Plzni hraje zároveň váš brácha Filip, který zatím nemá tolik herního prostoru a bojuje o každou minutu na ledě. V podobné situace jste byl dříve i vy. Probíráte to nějak spolu?

Byl jsem v podobné situaci, ale ne ve stejné. Brácha měl loni výbornou sezonu, udělal z minima maximum. Měl hodně bodů, i když jel do Zlína, kde odehrál půl minuty. Bohužel přišla další sezona a je zase tam, kde je, místo toho, aby se posunul dál… Snad se mu ale i přesto tato sezona povede a ukáže, jaký je hráč.

Jak náročné to vůbec je, když se člověk moc nedostane do zápasu, zvláště v mladém věku?

Je to hrozný. Je jedno, kolik vám je let. Pokud hrajete málo minut, do utkání se vážně nedostanete.

Hrál jste jak extraligu, tak i první ligu. Je velký finanční rozdíl mezi tím působit v extraligovém klubu, který hraje o záchranu, nebo být v klubu, jenž v první lize bojuje o horní příčky?

Co se týká mě, tak ten rozdíl v penězích je minimální. Najdou se určitě hráči, kterým se po finanční stránce vyplatí hrát spíš první ligu než extraligu.

V letošní sezoně pravidelně bodujete. Věříte, že byste se mohl odrazit do extraligy?

Byl bych rád, kdyby přišla nějaká nabídka. Pokud by mi dávala smysl, vrátil bych se moc rád do extraligy.

Vizitka Romana Přikryla



Narozen: 11. 2. 1995 (26 let)

Post: útočník

Kariéra: extraliga: Plzeň (2015 – 2017), České Budějovice (2020 – 2021), první liga: Havlíčkův Brod (2014 – 2015), Kladno (2016 – 2018), Motor České Budějovice (2018 – 2020), druhá liga: HC Klatovy (2015 – 2016).