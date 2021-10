Základ k zisku tří bodů v utkání s předposledním týmem soutěže položili Západočeši už v prostřední části, v níž během pěti minut skórovali hned třikrát.

Do souboje s Jágrem a spol. vstoupila Škodovka zostra. Už s uzdraveným Suchým v sestavě se tlačila do ofenzivy, jenže Langova dorážka, ani Kodýtkova šance se ještě neujaly. Pak ale hned první plzeňskou přesilovku zúročil bekhendovou trefou do horního rohu obránce Čerešňák. Rytíři ještě odpověděli, když rovněž v početní výhodě prostřelil plzeňského Svobodu nekrytý Kristo.

Jenže úvod druhé třetiny kopíroval začátek zápasu. Na trestnou lavici šel opět kladenský Kubík a po Blomstrandově střele zařídil nakonec vítězný gól z dorážky další Švéd Thorell. To už ale na ledě chyběl Jágr a jen v civilu dirigoval Rytíře ze střídačky.

Indiáni dál dominovali a svou převahu korunovali dvěma slepenými góly. Bowa v domácí bráně nejprve bombou od modré propálil znovu Čerešňák a hned po rozehrání zúročil další závar před kanadským gólmanem šikovnou dorážkou Kodýtek.

Plzeň vedla 4:1.

Prostřední třetina se dohrávala v režii hostů a jejich převaha pokračovala i v třetí části.

Jen po 15 vteřinách hry přidal pátý gól Dzierkals. Bowa v kladenské kleci vystřídal Stahl, ale ani on škodovácký brankostroj nezastavil. Dvakrát po sobě ho k radosti skupinky plzeňských fanoušků překonal Bulíř a zvýšil už na 7:1 pro Škodovku.

A hosté při vědomí luxusního náskoku vyslali do ostré extraligové premiéry mladého beka Kremláčka. Mezi dvougólové střelce se následně zapsal ještě Kodýtek, který završil pokoření Rytířů.

Domácí se pak ještě pokoušeli zmírnit výši porážky. Před Svobodu prokličkoval Beran, ale stejně jako jeho předchůdci neuspěl.

RYTÍŘI KLADNO – HC ŠKODA PLZEŇ 1:8

V nedělním pokračování extraligy se Plzeň představí doma, kde od 16.30 hodin vyzve poslední Zlín.

Třetiny: 1:1, 0:3, 0:4. Branky a nahrávky: 16. Kristo (Plekanec, Baránek) – 6. Čerešňák (Blomstrand, G. Thorell), 25. G. Thorell (Blomstrand, Dzierkals), 29. Čerešňák (G. Thorell, L. Kaňák), 30. Kodýtek (Schleiss), 41. Dzierkals (Blomstrand, Čerešňák), 42. Bulíř (G. Thorell, Čerešňák), 53. Bulíř (Čerešňák), 57. Kodýtek (Jiříček)

Hlasy trenérů:

Miloš Říha (Plzeň): Měli jsme výborný vstup do utkání. Prvních deset, dvanáct minut jsme dominovali, nicméně bylo to pouze 1:0 a následně jsme od naší hry nesmyslně ustoupili. Začali jsme couvat, změnili jsme hru a já nevím proč. Kladno ožilo, vybojovalo přesilovou hru, kterou hned proměnili ve vyrovnání. V kabině jsme si řekli co je potřeba hrát a od druhé třetiny se naše hra opět zlepšila a zaslouženě jsme odskočili. Poslední zlomový moment byl gól na 5:1 zkraje třetí třetiny, čímž jsme eliminovali možný tlak Kladna. Je dobře, že jsme v zápase využívali početní výhody, hráčům patří poděkování.“

Rozhodčí: Pražák, Jiří Ondráček I. – Jiří Ondráček II., Špůr.

Vyloučení: 7:4.

Využití: 1:5.

Střely na branku: 32:36.

Diváci: 2 107.



Rytíři Kladno: Bow (41. Stahl) – Kehar, Dotchin, Baránek, K. Wood, J. Suchánek, Donaghey, Nilsen – Hlava, Plekanec, Jágr – J. Strnad, A. Kubík, Dvořáček – Račuk, Filip, Melka – Kristo, Pitule, M. Beran. Trenéři: Čermák, Burger, Paul a Kregl.

HC Škoda Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, Kremláček – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, F. Přikryl, F. Suchý. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.