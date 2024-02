Hokejový tým Rudých Rozet vyhrál proti mužstvu Buldoci Stříbro B rozhodující třetí utkání čtvrtfinále play-off Stříbrské NHL 4:1 a poprvé ve své historii postoupil do semifinále. V něm se střetnou s týmem Ufoni, což jsou, stejně jako hráči Rudých Rozet, motokrosoví závodníci. Soutěž neregistrovaných hokejistů se hraje na otevřeném stadionu ve Stříbře.

Buldoci Stříbro B - Rudé Rozety (hráči ve světlých dresech). | Foto: Deník/Monika Šavlová

První čtvrtfinálový duel Rozety padly 0:3, ale v pondělí vítězstvím 4:3 srovnaly stav série na 1:1 a ve středu dokonaly postup mezi čtyři nejlepší týmy Stříbrské NHL.

"Rozhodla bojovnost, nasazení, z kluků opadla tréma, kterou měly v prvním zápase. Ve středu nám pomohl déšť, protože led byl mokrý a hrbolatý, což není ideální pro hokejisty, takže soupeři to nešlo, ale my drapalové jsme se chytli a historicky jsme postoupili do semifinále. Mám radost ještě teď, když o tom mluvím," smál se hráč Rudých Rozet Tomáš Válek.

Zatímco ve čtvrtfinále s Buldoky B byly papírovým favoritem Rudé Rozety, do semifinále půjde tento tým jako outsider. Ufoni skončili po základní části druzí s deseti body, Rudé Rozety byly třetí se šesti body.

