Hokejová Škoda Plzeň oznámila dva podpisy dvacetiletých hráčů. Věříme, že mají potenciál a budou posilou, říká generální manažer Martin Straka.

Mladé posily hokejové Škodovky (zleva) Filip Jansa a Daniel Malák. | Foto: lhkjestrabi.cz

Z prvoligového Prostějova se domů do Plzně vrací obránce Daniel Malák a ze stejného klubu míří na západ Čech útočník Filip Jansa. Oba se Škodovkou podepsali jednoleté smlouvy s opcí.

„Dan Malák je naším odchovancem a kapitánem týmu juniorů, který loni vybojoval mistrovský titul. Obehrál se rok v Prostějově a my věříme, že má v sobě velký potenciál. Zaslouží si dostat šanci,“ řekl generální manažer Martin Straka k návratu dvacetiletého beka.

A kvituje i angažování stejně starého Filipa Jansy. „V už zmíněném juniorském finále z jara 2022 byl Filip nejlepším hráčem Liberce. Stejně jako Dan i on odehrál v Prostějově první kompletní sezonu mezi muži a vyhrál se. Navíc udělal přes třicet kanadských bodů. Věříme, že bude posilou a do mančaftu vnese dravost,“ uvedl šéf plzeňského klubu.

Sám Jansa, rodák z Prahy, který s hokejem začínal v Letňanech, připouští, že vybíral z více nabídek. „Plzeňská mi ale dávala největší smysl. Navíc v Prostějově bylo několik kluků z Plzně a od nich jsem slyšel, jaké je v klubu skvělé zázemí. Těším se, až vše vypukne,“ komentoval přesun mezi Indiány mladý forvard. Zájem Škodovky si v první lize získal solidní produktivitou. Za Prostějov v 54 duelech Jansa posbíral 31 kanadských bodů za 11 gólů a 20 asistencí. Pokud se v Plzni prosadí, čekala by ho v extralize premiéra.

To Malák už má na kontě s Indiány dokonce šest extraligových startů, čtyři z toho v uplynulé sezoně. Přesto dobře ví, že o místo v áčku bude muset zabojovat. „Protože nepůjdu v Plzni do přípravy poprvé, mám představu, co mě čeká. Rozhodně se budu snažit připravit co nejlépe. Mým osobním cílem je dostat se v týmu mezi sedm beků a ukázat vedení, že se ve mně nespletli,“ prohlásil mladý zadák.

Strávený rok v Prostějově bere jako cennou zkušenost. „Dalo mi to hodně jak v osobním, tak v hokejovém životě. Sezona mi navíc docela vyšla,“ míní. Za prostějovské Jestřáby odehrál Malák 53 duelů s bilancí tři góly a sedm asistencí.