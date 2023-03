Určitě to mrzí. Všichni začali fárat, na ledě to bylo vidět a cítili jsme, že přes ně můžeme jít,“ komentoval vyřazení Škodovky kapitán Jan Schleiss.

Klíčový moment za stavu 3:0 pro Plzeň. Jan Schleiss střílí a letící puk končí v natažené lapačce gólmana Petra Kváči. | Foto: hcbilitygri.cz/Jiří Princ

Je dobojováno. Hokejisté Škody Plzeň v předkole zatápěli favorizovanému Liberci, vzepřeli se prognózám, jenže sen o čtvrtfinále k senzační tečce nedotáhli. V pátém rozhodujícím zápase pod Ještědem se sice Indiáni rychle utrhli do vedení 3:0, ale Tygři se ještě vzchopili. V dramatické bitvě dokázali srovnat a v úvodu prodloužení pak obrat završili vítězným gólem. Pro Plzeň tím sezona skončila, Liberečtí se ve čtvrtfinále utkají s Hradcem Králové.

„Vedli jsme brzy o tři branky, avšak jim se povedlo vrátit do zápasu, když ještě do konce první třetiny snížili na rozdíl jediného gólu. Diváci je následně podporovali, avšak i my jsme tu měli skvělé fanoušky, kteří nás povzbuzovali a hnali dopředu. A za to jim patří velký dík,“ komentoval nervydrásající souboj brankář Dominik Pavlát, jeden z pilířů plzeňského týmu.

Dominik Pavlát likviduje jednu z libereckých šancí.Zdroj: hcbilitygri.cz/Jiří Princ

Za stavu 3:3 tak střetnutí dospělo do ´nekonečného´ prodloužení, jenže to už po necelých dvou minutách ukončil svým gólem Adam Najman. „Najman si najel mezi naše obránce, dostal přihrávku, poté naznačil, udělal kličku a nakonec mi dal puk mezi nohy. Pochopitelně nás to všechny štve, ale já jsem na tým hrdý. S takovými výkony se můžeme rovnat s každým a vyhrávat,“ řekl 22letý brankář.

Jeden z klíčových okamžiků rozhodující bitvy přišel už v úvodu. Indiáni vedli 3:0 a následně zahrozili z přečíslení, které zakončoval Jan Schleiss. Jenže liberecký brankář Petr Kváča šanci zmařil a Tygři pak začali kousat.

„Jasně, kdybych to dal, bylo by to čtyři nula. Ale zase si nemyslím, že by už bylo hotovo. Samozřejmě v hlavě to budu mít dlouho. Kdybych proměnil, můžeme hrát ještě ve větším klidu. Nevím, oni pak dobře zatáhli, vyrovnali a bylo to o jednom gólu. Dal ho, bohužel pro nás, soupeř,“ říkal zklamaně Schleiss. „Určitě to mrzí, když víte, že jsme sehráli vyrovnanou partii a rozhodl to jediný gól. Nakopli jsme to ve druhém zápase série a neměli jsme se za co stydět. Určitě jsme cítili, že přes ně můžeme jít. Jenže rozhodující gól dali oni. Teď můžeme Liberci jen pogratulovat a popřát hodně štěstí,“ vzkázal kapitán týmu.

Plzni před zahájením předkola věřil málokdo. Škodovka končila základní část devíti porážkami na dvanáctém místě, pátý Liberec zase devíti výhrami a hned v úvodu série přidali Tygři desáté vítězství. Jenže Indiáni pak ukázali, že v play-off prognózy neplatí.

„Semkli jsme se, začali hrát. Nic velkého bych v tom nehledal. Všichni začali fárat a na ledě to bylo vidět,“ prohlásil Schleiss.

Tomáš Mertl (vlevo) se tlačí za dorážkou, ale brankář Petr Kváča má kotouč pod kontrolou.Zdroj: hcbilitygri.cz/Jiří Princ

„Před sérií se říkalo, že prohrajeme 0:3, maximálně uhrajeme jeden zápas a nakonec bum. Celou sérii musel rozhodnout jeden jediný gól. Bohužel padl do naší sítě,“ konstatoval Dominik Pavlát. „V předkole jsme ukázali, jaký jsme tým. Ve druhém utkání série jsme se chytli a hráli jsme to, co od nás trenéři chtěli. Táhli jsme za jeden provaz. Teď jsme samozřejmě zklamaní, hodně nás to mrzí. Prohráli jsme, vypadli a sezona nám skončila. Ale na tým jsem hrdý,“ uzavřel brankář Škodovky.

Plzeň nedotáhla rozhodující bitvu, postup slaví po obratu Liberec