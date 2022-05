„Rok v Chance lize Michalovi ohromně prospěl. Díky svým velice dobrým výkonům, které stabilně podával, se dostal mezi stálých šest beků v kádru Poruby a pravidelně hrál. Je to náš hráč, odchovanec klubu a pochopitelně jsme ho po celý rok sledovali. Dostali jsme na něj i dobré reference, že je skvělým klukem do kabiny,“ pochvaluje si Houdkův progres Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda Plzeň. „Je to velký, silný hráč a měl by nám pomoct s důrazem, který nám scházel. V Porubě se vyhrál, zlepšil se i v hokejových dovednostech, jako je hra s pukem, rozehrávka a podobně, takže po něm pochopitelně budeme chtít i tento aspekt hry. Ale přichází především pomoct právě se zmiňovaným důrazem,“ dodává s konstatováním, že obránce Houdek s Plzní prozatím podepsal jednoroční spolupráci.

„Vím, že se po mně chce, abych hrál svůj hokej, který si osobně užívám. Zároveň jsem rád, že Plzeň ve mně chce zachovat kus hokejovosti, abych od sebe nezahazoval puky a nedělal mrtvého, když budeme mít puk na hokejkách. Je to příjemné a nemůžu se dočkat toho, až budu na ledě zpátky,“ pochvaluje si pětadevadesátikilový borec v reakci na Vlasákova slova.

Michal Houdek

Byla to velká extraligová kometa, z ničeho nic pro sebe během chvíle uzmula veškerou pozornost. 12. září 2019 otevírala ve fantastickém utkání Plzeň na ledě Sparty nový extraligový ročník se značkou „reklama na hokej." Diváci viděli neskutečných třináct branek, nechyběla ani poctivá bitka. V ní byl jasným vítězem Michal Houdek, devatenáctiletý debutant v tuzemské nejvyšší soutěži mezi dospělými.



Bezmála dvoumetrový obránce, který dokázal v mládežnické organizaci indiánů posbírat řadu cenný kovů včetně titulu se starším dorostem, kromě důrazu i tvrdé hry pravidelně sbíral body, jen v sezoně 2018/19 jich mezi juniory zaznamenal 32. O rok později ale byl výčet soutěží mnohem větší. Oblékl hned ve čtyřiadvaceti zápasech dres indiánů A týmu v rámci extraligy a Ligy mistrů, další duely přidal v první a druhé lize a svými výkony si poprvé v kariéře vysloužil i pozvánku do reprezentace, kde do posledních chvíle bojoval o účast na domácím mistrovství světa juniorů.



V nejstarší mládežnické kategorii Škody zazářil po návratu ze Sokolova v osmifinálové skupině, kde v osmi zápasech pomohl k postupu mezi osm nejlepších osmi body, když se dokonce s pěti góly stal nejlepším střelcem týmu. Jeden z cílů sezóny, rozloučit se s touto kategorií další medailí, ale již opatření kvůli šíření koronaviru neumožnila.



Následující sezónu, tedy 2020/21, mu zkomplikovalo zranění, a tak stačil odehrát jen 14 zápasů za extraligovou Plzeň v základní části a šest v play off a také 17 duelů v Chance lize za Sokolov (1 branka a 3 nahrávky). Celou loňskou sezónu následně strávil právě v Chance lize, ale přesunul se více na východ, konkrétně do ambiciózního celku HC RT TORAX Poruba 2011. Zde nastoupil celkem v 35 zápasech (5 branek a 9 nahrávek).