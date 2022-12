Ještě 129 sekund před koncem třetí periody drželi hubený náskok 1:0 z první třetiny, sahali po třech bodech, jenže pak dvakrát neuhlídali Oscara Flynna. Ten stihl srovnat a v prodloužení zařídil Tygrům výhru i druhý bod navíc.

„Vypadá to, že jsme se hodně koukali na fotbal,“ smutnil po prohře 1:2 plzeňský brankář Dominik Pavlát.

Porážkou zklamaný Dominik Pavlát (vlevo) se po zápase zdraví s libereckým brankářem Petrem Kváčou.Zdroj: hcbilitygri/Marek Sekáč

Předtím na Štěpána vynuloval karlovarskou Energii a v bráně čaroval i v Liberci. Teprve v 58. minutě plzeňského fantoma překonal Flynn.

„Mrzí to. Přestože nám to tam teď nepadá, tak jsme byli kousek od tříbodového vítězství, a v Liberci se nevyhrává lehce. Bohužel nás pořád sráží individuální chyby,“ podotkl 23letý gólman.

V brance se nenudil. V první třetině kryl jedenáct libereckých projektilů, ve druhé o sedm více a ve třetí části na něj letělo znovu jedenáct střel. Ta poslední dopadla. „Měli hodně šancí, ale byl jsem rád, že na mě šlo tolik střel. Bohužel to vyšlo jen za bod. U prvního gólu jsme si nepokryli křižnou přihrávku. Flynn to dostal na ránu z první, navíc puk ve vzduchu zaplaval. Takže spíš náhodný gól,“ litoval Pavlát.

U vítězné trefy Tygrů si už tak jistý nebyl. „Možná jsem to mohl řešit jinak. Hlavně jsem si hlídal hráče s pukem, aby mi nedal gól na bližší tyč. Ale i my jsme mohli v prodloužení rozhodnout, trefili jsme břevno, bohužel to nevyšlo a brali jsme jen bod,“ říkal brankář.

Škodovka sahala po třech bodech, ale v Liberci získala jeden

EXTRALIGA NEBRZDÍ

Další rok sice bere za své, jenže ještě se bude hrát. V pátek přiletí do Plzně brněnská Kometa, zápas 33. kola začíná v Logspeed CZ Aréně v 17.30.

Pro Škodovku jde o další důležitý duel s níže postaveným sokem, šestého s devátým celkem nejvyšší soutěže. Přitom s týmem, kterého Indiáni v sezoně ještě neporazili. Napoprvé doma s Kometou prohráli v prodloužení 3:4 a v Brně padli 1:3.

A jak jsou rozdané karty nyní?

Západočeši stále bojují s následky virózy, zvlášť obranu lepí jak se dá, ale ani Kometa nezáří.

Za tři body vyhrála naposledy v půlce listopadu. Po dlouhé sérii porážek také vedení klubu sáhlo k výměně trenéra. Martina Pešouta nahradil Patrik Martinec, jenže zázračný obrat nenastal. Hned první zápas s novým koučem vyhrála Kometa až v prodloužení a z dalších tří duelů urvala jen bod, naposledy doma po přesčasové prohře s Mountfieldem.

Fanoušci jsou nespokojení. Hrajete o své dresy, vzkázali z hlediště hráčům během minulého zápasu. A přišla další změna. Martincovým asistentem se stal Jaroslav Modrý čerstvě vyhozený z českobudějovického Motoru.

Tak kdo se bude smát naposledy v roce 2022? Škoda nebo Kometa?

„Chceme uzavřít rok vítězně. Už kvůli našim fanouškům, kterým děkujeme za podporu. Doufám, že jich na zápas dorazí co nejvíce a společně získáme tři body,“ přál si plzeňský útočník Kryštof Hrabík.

Přívětická 12, aneb na Radeč a zpátky. Silvestrovská výzva s Ondrou Cinkem

Program zápasů

33. kolo, dnes v 17.30

Škoda Plzeň – Kometa Brno

34., úterý 3. 1. (18.00)

Kladno – Škoda Plzeň

35., čtvrtek 5. 1. (17.30, TV)

Škoda Plzeň – Mountfield

36., neděle 8. 1. (17.20, TV)

Třinec – Škoda Plzeň

41., úterý 10. 1. (17.30)

Škoda Plzeň – Vítkovice

37., pátek 13. 1. (17.30)

Škoda Plzeň – Litvínov

38., neděle 15. 1. (16.30)

Škoda Plzeň – Mladá Boleslav