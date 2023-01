To škodováci nasadili k náporu, vypálili 19 střel, smázli jednogólové manko z prostřední části, jenže na body nedosáhli. Vítkovičtí dvěma góly znovu odskočili. A i když Plzeň bojovala až do konce a v power-play se ještě dostala na kontakt, porážku 2:3 neodvrátila.

Ridera brala tři body na západě Čech snad po šesti letech a posunula se do čela extraligy. To Plzeň se po třetí porážce v řadě propadla na sedmou příčku, o skóre za Liberec, ale stále ještě se solidním bodovým polštářem před celky ze spodku tabulky.

Útočník Adrián Holešinský drží v extralize průměr téměř bod na zápas.Zdroj: archiv Deníku

„Už dlouho si sice říkáme, že začátky zápasů nemáme dobré a zase jsme začali špatně. Neumím si to vysvětlit. Každý si musíme sáhnout do svědomí a zlepšit se do dalších utkání,“ burcoval Adrián Holešinský (na snímku). „Když takhle budeme pokračovat, tak budeme hrát dole, a to nikdo z nás nechce,“ prohlásil 26letý slovenský útočník, který do Škodovky přišel v rozehrané sezoně z Nitry.

Právě Holešinský patřil k borcům, který tým táhli za obratem. V přesilovce srovnal na 1:1 a ve statistikách si stále drží průměr téměř bod na zápas (19 utkání, 7 gólů a 9 asistencí).

Vítkovice odpověděli na vyrovnávací gól dvěma brankami snad ze tří střel. To už je i o smůle, že?

Je to trošku o štěstí, ale to přeje připraveným. I my jsme měli šance, ale nedokázali jsme je proměnit. S tím už se trápíme několik zápasů v řadě. Jen tvrdou prací se opět vrátíme k naší hře, která nás zdobila před reprezentační pauzou, kdy jsme sedmkrát po sobě vyhráli. Musíme makat na sto procent v tréninku i v zápasech. A každý musí začít od sebe.

Ještě za stavu 1:1 jste nabil do šance Jakubu Pourovi, jenže ten vítkovického gólmana Lukáše Klimeše nepřekonal. Byl to klíčový moment zápasu?

Asi ano, tohle možná rozhodlo. Kuba puk sice dobře trefil, ale klobouk dolů před brankářem, chytil to. Musíme se daleko víc tlačit do brány, protože bez gólů se nedá vyhrávat. Drží nás gólmani, ale musíme jim pomoct nějakými brankami. Poslední zápasy to není ono, takhle se rozhodně prezentovat nechceme. Musíme se semknout a bojovat.

Mužstvo se dává dohromady po měsíční peripetii s virózou. Je to hodně znát?

Určitě. Vždyť teprve proti Vítkovicím jsme poprvé od reprezentační pauzy nastoupili téměř kompletní. Předtím vždycky někdo z kluků odpadl, někdo se vrátil, a takhle se to točilo dokola. Nebyla to příjemná situace, ale nejde se na to vymlouvat. Musíme držet pospolu, dodržovat herní systém. Když to neuděláme, tak potom ztrácíme zápasy, které se daly vyhrát.

Duelem s Riderou jste zahájili zápasový trojboj na vlastním ledě. Následně v pátek hostíte Litvínov a pak v neděli vyzvete doma Mladou Boleslav. Je to v dané situaci výhoda?

Je to super, že teď hrajeme třikrát doma, ale poté nás zase čekají náročné zápasy u soupeřů. Musíme proto nasbírat co nejvíce bodů, protože v aktuální sezoně je to tak, že vyhrajete dva zápasy a stoupáte tabulkou nahoru, a stejně to platí opačně. Každý bod i utkání je tak hrozně důležitý, a my k tomu tak musíme přistoupit.

