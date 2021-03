Základní část extraligy skončila a teď už je to kdo s koho. Začínají vyřazovací boje.

Nesmlouvavý boj o každou píď ledu, jako na snímku ze vzájemného souboje Plzně s Olomoucí v závěru základní části, se dá očekávat také v nadcházejícím předkole play-off. | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

Plzeňská Škodovka, které těsně unikl přímý postup do čtvrtfinále, se v předkole střetne s Olomoucí. Série na tři vítězství začne ve středu v 17.30 hodin v plzeňské Logspeed CZ Aréně, kde se ve čtvrtek ve stejný čas hraje i druhý zápas. „O čtyřku jsme bojovali až do konce, vyšlo z toho páté místo, které by ještě loni stačilo k postupu do čtvrtfinále. Teď je ale soutěž nastavená jinak. Tak to prostě je a my se musíme soustředit na předkolo,“ prohlásil plzeňský trenér Ladislav Čihák.