Jenže letos šampionát nebude a zkušený útočník ve službách Zugu se chystá na lepší časy v Plzni s týmem Škodovky.

„Je to zvláštní pocit. Mělo začínat mistrovství světa, jenže bylo zrušené a já už nějaký ten pátek nic nedělal. Teď jsem rád, že můžu trénovat s plzeňským týmem,“ uvedl 30letý centr, který s Indiány před sedmi lety vybojoval historický titul, k tomu ještě dvakrát bronz a teď už nějaký čas válí na zahraničních štacích.

Uplynulou sezonu zmrazila koronavirová pandemie. Nedohrály se ani ligové soutěže a zůstal asi jen pocit nedokončené práce.

Tak nějak. Zug je ambiciózní klub a naším úkolem bylo dostat se v play-off zase výš. Udělat další stupeň, ale k tomu jsme se kvůli koronaviru nedostali. Tak až příští sezonu.

Sáhlo vedení Zugu k nějakým opatřením jako třeba ke snižování výplat hráčů?

Zatím se nic neřešilo, ale pochopitelně to ještě může přijít. Vím jen, že sportovní kluby ve Švýcarsku dostávají nějaké peníze od vlády.

Jak jste po návratu vstřebával karanténu?

Do Plzně jsme se s rodinou vrátili zrovna v den, kdy vláda rozšířila karanténu i na lidi vracející se ze Švýcarska. Takže jsme zůstali 14 dní zavření doma. V ten čas nám pomáhala rodina. Nakupovali nám a nechávali jídlo za dveřmi. Nějak to vydržet šlo. Alespoň jsme si dali dohromady věci kolem bydlení. Ale vítáme, že se opatření postupně rozvolňují.

Stále však spousta věcí nejde. Nemůžete si zahrát svůj oblíbený fotbal, zajít si s přáteli na kávu. Vadí to?

Ani ne. Nejsou to tak podstatné záležitosti, které by nešlo oželet. Zvlášť vzhledem k tomu, co se ve světě děje, je to asi to nejmenší.

Hokejovou reprezentaci převzali noví trenéři. Nebudete mít protekci?

To asi spíš naopak. Vždyť Filipa Pešána osobně ani neznám. Martina Straku s Jardou Špačkem sice ano, ale u nich můžu na protekci zapomenout. Tak uvidíme, jaké to bude.

Vítáte, že oba asistenti jsou z Plzně?

Vždycky je dobré, když se u nároďáku potkáte s lidmi, s nimi jste dřív spolupracoval. Těším se na to.

Jaký je Martin Straka trenér?

To nevím, já ho zažil jen jako spoluhráče. Myslím však, že první dva dny se bude smát, a potom vybouchne (úsměv). Tak uvidíme.

Nedobírají si vás plzeňští hráči s tím, že vzhledem k omezenému cestování zahájíte další sezonu v dresu Škodovky?

Ani ne. Musíme počkat, jak se vše vyvine.

Kdy se vracíte do Švýcarska?

To netuším. Ono se ani nedá říct, co bude za měsíc, dva. Na suchu se připravuji individuálně a v Zugu bych se měl hlásit s nástupem na led někdy v červenci. Ale kdy konkrétně, to se teprve dozvím. Vždyť ani není rozhodnuto, kdy začne nový ročník švýcarské ligy. Teď jsem v Plzni a až mi zavolají, tak se sbalím a pojedu.

V televizi dávají záznamy hokejových zápasů z minulých let. Sledoval jste to?

Já se na televizi obecně moc nedívám, ale viděl jsem nějaké utkání z roku 2000 s Ondrou Kratěnou. Bylo srandovní vidět, jak se hokej za ten čas posunul. Dá se říci, že je to teď úplně jiný sport než předtím.

Takže jste neviděl ani záznam rozhodujícího sedmého finále Plzně ve Zlíně o titul z jara 2013, kterého jste byl aktérem?

Neviděl, ale mám ho v živé paměti, To ještě není tak dávno (úsměv).