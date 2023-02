Stříbro inkasovalo jedenáctkrát, Bezdružice sejmul bývalý reprezentant

Hokejisté Stříbra prohráli utkání krajské soutěže skupiny A s Malou Vískou 5:11 a play-off se jim vzdaluje. Buldoci jsou v tabulce předposlední se ztrátou pěti bodů na osmé Luby. Stříbro přitom obhajuje bronzové medaile z minulé sezony. Lídr skupiny C Jiskra Bezdružice prohrála s Chotíkovem B 6:9, i když po první třetině vedla 2:1. Jiskru popravil účastník mistrovství světa do 20 let a bývalý extraligový hokejista Plzně Jakub Culek, který dal tři góly a na dva přihrál.

Mužstvo Jiskry Bezdružice. | Foto: fb Jiskra Bezdružice