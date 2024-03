"Nezačali jsme příliš dobře, prohrávali jsme a hůř jsme se scházeli na zápasy. Poté, co se ve Stříbře zamrazil led, tak účast na trénincích i zápasech byla vyšší. Začali jsme sbírat body, ale na lepší než předposlední místo to bohužel nestačilo," řekl útočník Buldoků Stříbro Jan Šůcha.

Co vás motivovalo v závěru soutěže, když bylo jasné, že nepostoupíte do play-off?

Zápasy jsme si chtěli užít a hrát pro lidi, protože se na nás chodí dívat kolem osmdesáti až sta fanoušků. Chtěli jsme předvádět výkony, za které bychom se nemuseli stydět. To se docela povedlo, uhráli jsme remízy i vítězství.

Jak vám vyhovuje systém play-off, do kterého postupuje jen šest mužstev?

Bylo by lepší, kdyby v play-off hrálo osm týmů, aby co nejvíce mužstev té soutěže mělo šanci zahrát si nadstavbu. My jsme skončili 24. února, což je podle mě hodně brzy. Soutěž začala koncem září, takže do nové sezony budeme mít sedmiměsíční pauzu.

Navíc vyšší počet mužstev postupujících do play-off zvyšuje motivaci těch týmů, ne?

Určitě. Pak se nikdo nemůže divit, že v registrovaných soutěžích ubývají týmy. V těch neregistrovaných hrají od začátku září až třeba do konce dubna. Byl bych pro to, aby se základní soutěž hrála do konce března a v dubnu play-off.

Jedenáct mužstev (na začátku sezony se odhlásil 12. tým Saxana Group, pozn. aut.) v soutěži je dostatečný?

Ano, protože to chce aspoň dvacet utkání plus play-off.

Podaří se udržet kádr na příští sezonu?

Základ zůstane, ale potřebovali bychom posílit o jednoho hokejistu do obrany i do útoku. Chtěli bychom hráče, kteří třeba skončili v juniorce Škody Plzeň, aby to byla posila. Od ledna nás posílil Adam Šilhán, který je ze Stříbra a hrál v Písku druhou ligu. Takový hráč je znát, protože s druholigovým obráncem jsme byli vyrovnanějším soupeřem. Protivníci si ho musí více hlídat a nikdo mu jen tak neujede. Potřebovali bychom jednoho dva hráče jako je Adam Šilhán.

