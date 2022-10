Plzeň – Už je to tady! Vyhráli jsme, mohli si konečně zakřičet hokejisté Škody Plzeň. V zápase pátého kola udolali Indiáni doma Karlovy Vary 6:3, poprvé v novém ročníku extraligy bodovali a v tabulce se odpoutali z posledního místa. Aktuálně je Škodovka dvanáctá, když se dotáhla na svého rivala z lázní. Indiáni poprvé zvítězili i pod vedením nové trenérské dvojice Petr Kořínek, František Bombic. Škodovka v derby třikrát prohrávala, ale stav ještě otočila. Dvěma góly přispěl k zisku tří bodů útočník Kodýtek a obrat v utkání pak ve třetí třetině dokonal Blomstrand.

Hokejová Plzeň porazila v úvodním derby sezony Karlovy Vary 6:3.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Úvodní derby sezony začalo v rychlém tempu, ofenzivně, s chybami i góly. Už ve druhém střídání jeli Karlovarští tři na jednoho, kombinaci zakončoval Koblasa, ale Pavláta v domácí kleci nepřekonal. Vzápětí rychlou zteč Indiánů zakončoval zprava Adamec. Neuspěl a v páté minutě přišel nešťastný Kodýtkův námaz ve vlastním pásmu. Puku se u zadního mantinelu zmocnili hosté a nekrytý Bernard pálil přesně k tyči. Kodýtek mohl záhy svou chybu napravit, jenže trefil jen tyčku. Neujaly se ani další plzeňské střely. Gólmana Lukeše škodováci nepřekonali ani v přesilovce, pokračovali však v ofenzivě. Střelu od modré Lukeš jen vyrazil, puk si na mezikruží vzal Kodýtek a z otočky srovnal. Útočila i Energie a také Pavlát se musel činit. Až v přesilovce čtyři na tři ho překonal Rachůnek a hosté znovu vedli.

Otřesená Plzeň následně chytila další trest. Ve 13. minutě ale v oslabení po Zámorského pobídce zaútočil znovu nažhavený Kodýtek. Prosmýkl se mezi dvěma soupeři a ač faulován, stihl se vyhnout i zasahujícímu gólmanovi a podruhé srovnal.

Druhou třetinu začala aktivněji Škodovka, pár minut svírala soupeře, jenže Lukeše do úzkých nedostala a naopak Energie z jednoduché akce šla znovu do vedení. Na Bernardovo vyhození si najel Vondráček, u levého kruhu se vyhnul vyjetému Pavlátovi a skóroval do odkryté brány.

Inkasovaný gól Indiány nalomil a hosté pak byli nebezpečnější. Před Pavláta se dostal sám Redlich, mířil mezi betony, brankář je však sklapl včas. Po půlce zápasu se mohlo derby zlomit. Na plzeňského gólman se řítili hned dva soupeři, Kohout ještě postrčil puk na Černocha, jenže Pavlát téměř jistý gól chytil. Úžasný zákrok.

Postupně se Plzeň zase rozjela a před koncem třetiny byla za své úsilí odměněna.

Indiáni hráli přesilovku, Lukeš neudržel nahození Rekonena od modré a u brankoviště číhající Hrabík postrčil puk do sítě. Důležité srovnání na 3:3.

V závěrečném dějství hokejová bitva gradovala, ale góly stříleli už jen domácí. V čase 49:14 šla Plzeň poprvé do vedení, když obrat v zápase zařídil první trefou v sezoně švédský bomber Blomstrand. Svižní hosté byli ještě v přesilovce blízko vyrovnání. Puk poskakoval po brankové čáře, jenže Pavlát plavným skokem zabránil nejhoršímu. Snahu o vyrovnaná si Energie v závěru zkomplikovala zbytečným faulem. Místo odvolání gólmana se bránila v oslabení a domácí Rekonen přidal pátý gól. A když pak hosté přece zkusili power-play, tak vítěznou tečku za derby přidal Blomstrand.

Další zápas čeká Plzeň ve čtvrtek, kdy v předehrávce šestého kola zajíždí do Liberce.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): "Vydřená výhra po čtyřech porážkách, ale jsme za vítězství strašně rádi. V první třetině jsme začali úplně zbytečnou chybou a propadnutím, pak se vše srovnalo. Druhá část od nás nebyla moc dobrá, soupeř nás přehrával, měl šance. Strašně důležitým momentem byla využitá přesilovka v závěru této periody a srovnbání na 3:3. Poslední část byla o jedné brance, hrálo se nahoru, dolů. Pak nám to tam ještě napadalo ke konci, ale utkání bylo velice vyrovnané. Skvěle zachytak gólman Pavlát, který náselý zápas držel. Všem nám spadl obrovský balvan ze srdce. Do půlnoci si to můžeme užít, ale pak už se musíme soustředit na další zápas."

David Bruk (Karlovy Vary): „Výsledek je pro nás krutý, třikrát jsme byli ve vedení. Duel se lámal za stavu 3:2. Kdyby se nám povedlo odskočit na 4:2, mohlo to vypadat úplně jinak. Pak, když jsme inkasovali gól na 4:3 z poměrně velké vzdálenosti, museli jsme hru otevřít a výsledkem je, že slaví domácí a my koušeme porážku. A jestli jsem derby vnímal nějak víc, že trénuji Energii a žiju v Plzni? Ani ne. Hlavně je to naše práce, někdy hodně těžká. A tohle byl těžký zápas proti kvalitnímu soupeři, byť se mu předtím až tolik nedařilo."

Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary 6:3

Třetiny: 2:2, 1:1, 3:0. Branky a nahrávky: 11. Kodýtek (Budík, Schleiss), 16. Kodýtek (Zámorský), 40. Hrabík (Rekonen, Kaňák), 50. Blomstrand (Hrabík, Houdek), 59. Rekonen (Schleiss), 60. Blomstrand (Baránek, Hrabík) – 5. Bernad (Vondráček), 13. Rachůnek (Černoch, Gríger), 25. Vondráček (Bernad, Lukeš). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5.Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 30:33. Diváci: 4 197.

Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček, Houdek, Kaňák, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Hrabík, Meyer – Suchý, Mertl, Adamec – Lang, Malát, Sedlák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Karlovy Vary: Lukeš – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, Sapoušek, Kofroň – Redlich, Jiskra, Vondráček. Trenéři: Bruk, Grof a Skuhravý.