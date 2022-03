Do čtvrté bitvy vyrukovali Indiáni už s Mertlem, který si odpykal jednozápasovou stopku. Klíčové však bylo, že do branky vjel poprvé v sérii Svoboda. Navíc exboleslavský Dufek se posunul do druhé řady k Bulířovi. I to byla dobrá volba.

Už ve čtvrté minutě pronikl Bulíř podél mantinelu do útočného pásma, ač tísněný poslal puk po otočce přesně na Dufka, který Krošelje prostřelil mezi betony.

V pravou chvíli.

Dufek skóroval poprvé od svého listopadového příchodu na západ Čech výměnou za Kantnera. V ten moment ještě netušil, že jde o vítězný zásah.

Fotbalgolf pro Ukrajinu. Z Plzně pošlou dvacet tisíc armádě

Svoboda se vytáhl po půlce třetiny. Domácí byli v tlaku, jenže gólman vyrazil Kelemenovu střelu a kryl i Fořtovu dorážku. Před první pauzou zase pomohl týmu přestát oslabení. Měl i štěstí. Jako v úvodu druhé třetiny, kdy ho při Kelemenově zakončení zastoupil na čáře jeden z obránců. A poté dokonce v přesilovce Plzně. To Šťastného rámu po nájezdu zastavila tyčka.

Škodováci se dál více bránili, ale paradoxně mohli navýšit svůj náskok. Bulířovo nahození si do vlastní sítě málem srazil Najman. Stejný hráč jen o chvíli později v další šanci rozvibroval horní tyč plzeňské klece. V oslabení zase Svoboda zastavil Kotalovu i Kelemenovu ránu a udržel těsné vedení.

Po zahájení třetí části naopak v početní výhodě zahrozil Bulíř, také Krošelj však byl pozorný.

Prim hrál dál Svoboda.

I když do série naskočil z voleje, tak sílící tlak Bruslařů jistě krotil. Bleskově se přesunul proti Šťastného zakončení. Celkem vytáhl 32 úspěšných zákroků a prvním čistým kontem v sezoně postrčil Plzeň do rozhodující bitvy už zase na vlastním ledě.

Dorost Škodovky zhasl Dynamo a jde na Berany. Startuje čtvrtfinále

Hlasy trenérů:

Radim Rulík (Mladé Boleslav): "Byl to bojovný zápas z obou stran s hubeným skóre. Jeden gól rozhodl o celém zápase. Nás mrzí, že to bylo do naší branky. Ale hráčům nemám co vytknout, nechali na ledě, co mohli. Pořád se s Plzní přetahujeme a čtvrtý zápas z toho nevybočil.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Tentokrát se role obrátily. Domácí měli lepší vstup do utkání a byli hodně agresivní. My jsme toho ale využili, abychom dali gól na 1:0, který se nakonec ukázal být rozhodujícím. Jsem rád, že se kluci nenechali pondělní nepřízní osudu zlomit, a tentokrát jsme byli my ti šťastnější. Byly tam tyčky, ale to k tomu patří. Navíc Míra Svoboda odchytal výborný zápas a kluci to odbojovali. Jsem rád, že rozhodující utkání se odehraje před našimi diváky.“

MLADÁ BOLESLAV – ŠKODA PLZEŇ 0:1

Třetiny: 0:1, 0:0, 0:0. Branky a nahrávky: 4. J. Dufek (Bulíř, Blomstrand). Rozhodčí: Kika, Stano – Gerát, Ganger. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 2 722. Stav série: 2:2.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pavel Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Grim, Bičevskis, Jan Eberle. Trenéři: Rulík a Haken.

Plzeň: Miroslav Svoboda – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Malák, Budík, Kvasnička, Hamšík – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, J. Dufek – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Malát, G. Thorell, Dvořák. Trenéři: Baďouček a Říha.