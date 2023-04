Šest kontumovaných zápasů, nedokončená sezona, poslední místo. Hokejisty Tachova, kteří hrají krajskou ligu Karlovarského a Plzeňského kraje, svírá nejistá budoucnost. O té se činovníci klubu budou bavit v nejbližších dnech a na schůzi oddílového výboru 27. dubna by chtěli mít jasno.

Hokejisté Tachova. | Foto: Ondřej Dorot

"Máme rozjednané dvě tři varianty. Buď budeme hrát nižší soutěž, nebo pokračovat v krajské lize, anebo dojde ke spojení s nějakým klubem, například s Chebem," vyjmenoval předseda tachovského klubu Pavel Hrůša.

Tachov nemá dostatek hráčů, a proto musel kontumovat šest utkání krajské ligy. Často se stávalo, že Tachov hrál na dvě pětky. "Svoji roli hrála i marodka. Nicméně nemáme dost hráčů, protože mladí hokejisté odcházejí na školy do jiných měst. Jakmile se kluci rozutečou, skládá se mužstvo špatně. Sháníme hráče, ale ležíme mezi Karlovými Vary a Plzní, takže proč by sem někdo dojížděl, když to má kousek do Plzně nebo do Varů. Na druhou stranu nechceme platit hráče, protože peníze, které dostaneme na dotacích, chceme věnovat žákům," řekl Hrůša.

Zatímco Tachov s Mariánskými Lázněmi mají spojené dorosty, u mužů se sloučení nepředpokládá. "Mariánky, které také hrají krajskou ligu, chtějí hrát samostatně. Stříbro a Bezdružice hrají nižší soutěže," vysvětlil Pavel Hrůša.

