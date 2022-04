Před dvěma dny doma škodováci ještě první vybojovaný mečbol ve finále se Spartou neproměnili, ale na Velký pátek v Praze už dosedli na trůn. Šestý zápas série vyhráli v Holešovicích po obratu 3:2 a celou sérii pak 4:2 na zápasy. Byly to ale nervy.

Zlatý gól vstřelil až v šesté minutě prodloužení útočník Benák a i předtím byl souboj dlouho na vážkách.

Indiáni nechytili úvod zápasu. Sparťané si užili přesilovku pět na tři a v dlouhé výhodě šli do vedení. A záhy náskok zvýšili na 2:0. Plzeňští se však oklepali a v závěru třetiny pak z rychlého protiútoku snížil Lučan.

Hned po pauze mohlo být srovnáno, jenže domácí spasila tyčka. Hra se vyrovnala a šance se střídaly na obou stranách. Sparťané mohli skórovat v přesilovce, jenže sami inkasovali. Po vyhraném buly v útočném pásmu srovnal z dorážky Řehoř.

V třetí části už to bylo vabank, rozdílový gól však nepadl, a to přesto, že hosté měli trestné střílení. Titlbach však na gólmana Hrabala nevyzrál a zápas se přehoupl do prodloužení. V čase 65:48 ale právě Titlbach v přesilové hře přihrál Benákovi, který švihem z levého kruhu rozpoutal v plzeňských řadách bouři radosti.

Dorostenecký titul se do Plzně stěhuje po pěti letech.

Sparta Praha – Škoda Plzeň 2:3 pp

Třetiny: 2:1, 0:1, 0:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 6. Vašíček (Novák), 8. Stepanchuk (Odehnal, Žmola) – 16. Lučan (Kučera), 36. Řehoř (Titlbach, Hromádka), 66. Benák (Titlbach, Lučan). Rozhodčí: Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Konečný stav série: 2:4.

Plzeň: Jansa – Jiříček, Lučan, Hromádka, Buzek, Skala, Eichler – Bílek, Beran, Hořejší, Mazanec, Reiser, Řehoř, Pittr, Kučera, Benák, Titlbach, Makovec. Trenér: Petr Kořínek.

Mistr jde znovu do boje, futsalisté Interobalu vyzvou v semifinále Teplice

Do boje o zlato jdou junioři

O titul se popere také juniorka Škodovky. Sérii na čtyři vítězství rozehraje zápasy dnes a zítra v Liberci. Odvety v Plzni jsou na programu ve středu a ve čtvrtek. Všechna utkání začínají shodně v 17.00 hodin.