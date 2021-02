„Vzhledem k tomu, že další den hrajeme zápas, to byl docela záhul. Ale jak řekl trenér, jsme profíci a musíme být připraveni,“ komentoval Dočekal zápřah na uvítanou.

Jak jste přijal rozhodnutío stěhování do Plzně?

Pro mě to byla dobrá zpráva. Jít do týmu, který hraje o přední příčky, je vždycky příjemné. Co jsem mohl zatím poznat, tak je v Plzni výborná parta. Jsou tu mladí kluci, s nimiž se dobře pracuje, takže věřím, že zapadnu a budeme dál bojovat o čelo extraligy.

Co se vám vybaví z předchozích vzájemných soubojů?

Se Škodovkou to byly vždycky zápasy nahoru dolů. To platilo, ať jsem byl ve Spartě, v Brně nebo teď ve Vítkovicích. Plzeň hraje útočný a pro fanoušky atraktivní hokej a na to se těším.

Trenéři vás charakterizovali jako hráče, který větrá obranu soupeřů hlavně před jejich brankou. Souhlasíte?

Udělat rozruch před soupeřovou bránou a vůbec přímočarý, důrazný hokej, to jsou asi moje přednosti.

Znáte nějak blíž někoho z plzeňských hráčů?

Asi jen Davida Kvasničku z jeho působení ve Vítkovicích a ještě Alberta Michnáče, s nímž jsem se potkal ve Spartě.

Právě se Spartou vás čeká zápasová premiéra v plzeňském dresu. Bude tím pro vás zápas výjimečnější?

Ani ne, zápasy jdou teď rychle po sobě a se Spartou jsem v sezoně hrál už několikrát. Ale rozhodně bych rád přispěl k tomu, abychom v Praze uspěli.

Jaký ten zápas podle vás bude a kudy vede cesta k zisku bodů?

Utkají se dva útočně laděné týmy a bude nutné se vystříhat zbytečných vyloučení. Jinak si myslím, že Plzeň hraje dobře, takže když na to navážeme, můžeme na Spartě něco urvat.

Předtím jste hrál s devadesátkou, ale ta je v Plzni obsazená, a tak jste sáhl po čísle 48. Proč jste zvolil zrovna tohle dvojčíslí?

Protože 4. srpna (4. 8.) se nám narodil syn, tak proto.