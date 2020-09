Jeho další hokejové kroky vedly až do Mexika, kde hájil barvy týmu El Paso Rhinos. „Bylo to zajímavé angažmá. I proto, že jsme měli za trenéra bývalého vojáka, který v týmu nastolil velmi tvrdou vojenskou disciplínu,“ vzpomínal Krasanovský na exotické angažmá pro slovenský web hokej.spravy.sk.

Hokejový život v třinácté největší zemi světa ale nebyl pro 22letého sportovce jedinou netradiční destinací. Z jižní části severoamerického kontinentu se totiž Krasanovský přesunul na úplně jinou stranu zeměkoule – zamířil totiž do Číny, kde v MHL oblékal dres Heilongijangu a poté i týmu Tsen Tou Jilin ve VHL.

Zdroj: hokej.spravy.sk

„Zkusil jsem to a určitě toho nelituji. Byly to zajímavé zkušenosti. Byl jsem v silném i velmi slabém týmu. Zažil jsem si tady ledasco,“ pokračoval v rozhovoru pro renomovaný hokejový portál.

„Někdy to bylo náročné především po psychické stránce. Dva týdny jsme byli v Číně, další dva týdny pak v Rusku. Člověk se musel neustále vyrovnávat s časovými posuny. Parta ale byla super a jsem rád, že jsem poznal čínský hokej. Snažil jsem se tamním hráčům ukázat, jak se má trénovat a jak by se měli připravovat na zápasy,“ pokračoval český brankář.

Nyní Krasanovský, který byl za svůj titul s plzeňskou Škodovkou oceněn od představitelů tachovské radnice, a dokonce zvěčnil svůj podpis do kroniky města, zkouší štěstí ve slovenském Liptovském Mikuláši. A ačkoliv je tachovskému rodákovi teprve 22 let, velkou část svého života strávil v Plzni a pak v různých koutech třetí planety sluneční soustavy, ani Slovensko není pro strážce hokejových klecí krokem do neznáma.

Zdroj: Deník/Jiří Kohout

„Když jsme byli malí a začaly velké prázdniny, trávili jsme na Slovensku spoustu času,“ prozradil s úsměvem. Navíc u sousedů už jednou byl. Minulý rok odchytal deset zápasů v prvoligovém Martině. „V Martině to byla skvělá zkušenost. Měli jsme dobré publikum a mně se tam chytalo dobře,“ uvedl.

Krasanovský se ve slovenském klubu, který novou sezonu Tipos extraligy zahájí 2. října na ledě Detvy, uvedl v dobrém světle. V zápase proti favorizovanému Popradu pochytal spoustu střeleckých pokusů a pomohl týmu k remíze 2:2. Byť v nastaveném čase jeho tým nakonec prohrál.

„Dal jsem do toho všechno. Chlapci mi zároveň častým blokováním střel pomohli. Byla to celkem fajn premiéra,“ uzavřel rozhovor pro slovenský hokejový server.