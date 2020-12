Škodovka tak padla popáté v řadě, ale po třech zápasech, v nichž vyšla naprázdno, konečně urvala alespoň bod. Naopak Bruslaři čtvrtým vítězstvím z posledních pěti zápasů potvrdili, že jsou aktuálně ve formě a upevnili si třetí pozici. Indiáni zůstali čtvrtí.

Plzeň šla do zápasu 29. kola s touhou konečně utnout narůstající počet porážek a také se změnami v útočných řadách. Ke kapitánovi Gulašovi se třeba do prvního útoku posunuli Kodýtek se Strakou. Od začátku se v Logspeed CZ Aréně odvíjel zajímavý duel. Bylo znát, že se střetly celky z popředí soutěže, čtvrtý s třetím, byť v rozdílném psychickém rozpoložení. Góly začaly padat teprve v závěru úvodní třetiny. Do vedení šli domácí. Kracík objel boleslavskou branku a puk předložil Stachovi, který ho bekhendem zametl do sítě. Jenže Středočeši bleskově odpověděli. Rozjeli rychlý protiútok, Jääskälainen ještě gólmana Frodla neprostřelil, ale Claireaux z dorážky do odkryté brány už srovnal a skóroval tak hned v prvním utkání za Bruslaře po přestupu z Pardubic. A půl minuty před koncem úvodní třetiny strhl vedení na stranu hostů přesnou ranou Anderson.

V druhé části byli Indiáni aktivnější a odměnou jim byla vyrovnávací branka. Gulaš prostrčil puk na Straku, jeho ránu hostující brankář Růžička jen vyrazil a Kodýtek z dorážky upravil na 2:2. Ovšem domácí radost ani tentokrát neměla dlouhého trvání. Houdkovo zaváhání v rozehrávce totiž vzápětí využil boleslavský Kousal a po nájezdu vrátil hostům těsné vedení. Kantner pak v přesilovce po šikovné Kracíkově pobídce znovu srovnal, jenže pak škodováci promarnili i téměř minutovou výhodu pět na tři. Domácí Suchý v nájezdu nedotáhl kličku do bekhendu a na Frodlovi zase ztroskotali Alderson s Najmanem.

Třetí třetina přinesla už víc urputného boje než hokeje na krásu a zápas za smírného stavu 3:3 dospěl do prodloužení.

V nastavení hráli hosté třikrát v početní výhodě, ale plzeňský gólman skvělými zákroky držel Škodovku ve hře. O vítězi tak musely rozhodnout až nájezdy, v nichž druhý bod pro Boleslav trefil až v sedmé sérii Bernad.

Do konce roku čekají Škodovku ještě dva venkovní zápasy. V pondělí hrají Indiáni v Litvínově a ve středu se představí v Českých Budějovicích.

Hlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Odehráli jsme lepší zápas než poslední dva. Kluci si zaslouží pochvalu, dělají maximum, co je momentálně v jejich silách, po těch porážkách ta psychika není nejlepší. Škoda druhého bodu, myslím si, že by nám to ještě více pomohlo.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Bylo to vyrovnané utkání. Pro nás bylo klíčové, že i když jsme prohrávali, dokázali jsme brzy srovnat a navíc gól přidat. Duel se pro nás vyvíjel dobře, trošku nás ale mrzí ta ztráta vedení. Musím ale říct, že dělba bodů byla spravedlivá. V nájezdech jsme byli šťastnějším týmem.“

Škoda Plzeň – Mladá Boleslav 3:4 sn

Třetiny: 1:2, 2:1, 0:0 – 0:0. Branky a nahrávky: 16. Stach (Kracík), 25. Kodýtek (Straka, Gulaš), 33. Kantner (Kracík, Stříteský) – 17. Claireaux (Jääskeläinen, Alderson), 20. Alderson (Bernad), 25. P. Kousal (Flynn, Hrbas), rozhodující nájezd Bernad.

Rozhodčí: Pešina, Pražák – Šimánek, Zíka.

Vyloučení: 7:7, navíc Kracík (Plzeň) 10 minut.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 23:26.

Bez diváků.

HC Škoda Plzeň: Frodl – L. Kaňák, Čerešňák, Lang, Stříteský, Houdek, Vráblík, Kvasnička – Straka, Kodýtek, Gulaš – Kantner, Suchý, Eberle – Stach, Kracík, Pour – Slanina, Rob, Malát. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Šidlík, Pláněk, Bernad, Fillman, Allen – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: Rulík a Patera.