Čtyři sezony trvající spojení po dohodě obou stran předčasně končí a 35letý forvard se stane, jak se předpokládalo, hvězdnou posilou týmu z rodných Českých Budějovic.

Plzeňský klub za uvolnění ofenzivního lídra získá finanční náhradu.

„Dál už to bude bez Guliho,“ potvrdil zvěst, která měla zůstat ještě pár dní tajemstvím, šéf a majitel plzeňského klubu Martin Straka na soustředění reprezentace v Plzni.

Bývalý excelentní útočník, olympijský vítěz a mistr světa se jako asistent hlavního kouče Filipa Pešána podílí na skládání českého týmu pro mistrovství světa, teď v Plzni konkrétně se zaměřením na nadcházející dvojzápas s Německem.

Nejprve ke Gulašovi. Bylo těžké kývnout na odchod nejproduktivnějšího hráče a lídra týmu?

Celá věc vyšla od Guliho, takže ani ne. Už během sezony byl Milan za Tomášem Vlasákem (sportovním manažerem) s tím, že by rád z Plzně odešel a vrátil se domů. Mluvil jsem s ním, byl pevně rozhodnutý a já jsem respektoval jeho rozhodnutí. Nemá cenu držet hráče, který chce hrát jinde.

Otázkou tak byla jen výše finanční kompenzace?

Tak nějak. Sdělili jsme Budějovicím nějakou představu a nakonec jsme se dohodli. A tím, že jsme o Guliho odchodu věděli s určitým předstihem, mohli jsme se na to připravit.

Mluví se o tom, že se do Plzně vrátí brankář Miroslav Svoboda, z Liberce přijde útočník Michal Bulíř a ze severu Evropy produktivní posila z druhé švédské ligy.

Nechci to komentovat, konkrétní jména padnou až 1. května, kdy se v extralize oznamují změny v kádrech. Ale věřím, že mančaft, který jsme dali dohromady a který se stále ještě dotváří, bude zase dobrý. Nahradit Milana nebude lehké a odpovědnost budou muset převzít jiní. Jsem však přesvědčený, že takoví hráči v týmu jsou.

Asi není lehké skládat áčko Škodovky a zároveň být zapřažen na kempech reprezentace.

Není to snadný, ale kloubit se to dá. Jsem ve spojení s Tomášem Vlasákem i oběma trenéry Vencou Baďoučkem a Milošem Říhou. A k tomu, abych dodělal, co je třeba, využiju i těch čtyř dnů s reprezentací v Plzni. Pak až do skončení mistrovství světa bude mít prioritu nároďák.

Jaké to je, trénovat s reprezentací ve vašem domácím prostředí?

Hezký. Už proto, že to mám na zimák kousek (smích).

Mistrovství světa v Lotyšsku začíná 21. května. Říkáte si, že se to už blíží?

To ne. Pořád je to ještě víc jak tři neděle. Teprve nám začaly první přípravné zápasy a stále je na čem pracovat.

Asi jste přivítali, že tým v přípravě na vrchol sezony konečně prošel zápasovými zkouškami (ČR – Rakousko 5:0, 7:2).

Rozhodně. Přípravné kempy jsou nutností, bez toho to nejde. Kvůli covidu vrcholí soutěže doma i v dalších zemích později než obvykle, a je třeba na to nějak reagovat. Ale trénovali jsme tři neděle, bylo to už dlouhé, takže hráči i my trenéři jsme zápasy uvítali. Zpestřují nám tréninkový dril a někam nás směrují.

Sestava českého výběru se stále mění a k optimálnímu složení má ještě asi daleko. O čem to tedy v přípravě aktuálně je?

Za prvé je to příležitost si vyzkoušet mladé hráče, kteří by mohli být do budoucna v národním mužstvu. Plus jsou tu hráči, kteří mají velkou šanci jet na mistrovství světa, a ty zase potřebujeme udržet v tréninkovém nasazení.

První velké škrty v kádru přišly po zápasech s Rakouskem. Bylo těžké ukázat na hráče, kteří museli tým opustit?

Vyndavat hráče z týmu není nikdy lehká záležitost, a zvlášť teď, když s námi byli ty tři neděle. Ale byla to nutnost. Někdo musel vypadnout, aby další kluci mohli přijít.

Těší vás, že v sestavě figurují stále tři škodováci, útočníci Petr Kodýtek, Filip Suchý a Jakub Pour?

Jasně že to těší. Kluci si zahrají, naberou další zkušenosti, což jim určitě pomůže minimálně do další sezony.

V závěru týdne prověří Čechy dvakrát výběr Německa, což je kvalitnější soupeř než předtím Rakousko. Bude tlak na výsledek ještě větší?

Tlak na výsledek je vždycky. Pokaždé chceme vyhrát a je jedno, s kým zrovna hrajeme. Určitě to budou těžší utkání než předtím. Následují dva zápasy se Slováky a České hokejové hry. Což je jen dobře. Ukáže nám to, na co mužstvo má a v čem je třeba ještě zabrat.

S tím, jak zatím národní tým krystalizuje, jste spokojení?

Celkem jo. Řešili jsme nějaké omluvenky, museli jsme reagovat, ale jinak příprava běží podle plánu. Jak předtím v Praze a Jindřichově Hradci, tak v Plzni jsme našli perfektní podmínky a snažíme se toho maximálně využít.