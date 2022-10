V týdnu však Škodovka projde zkouškou ohněm v soubojích s nejlepšími celky soutěže. V neděli vyrazí na led vedoucích Pardubic, aby se předtím v pátek střetla doma od 16.30 s druhými Vítkovicemi.

„Doufejme, že budeme i nadále sbírat body,“ přál si brankář Dominik Pavlát.

Rozehrávka v podání Dominika Pavláta.Zdroj: hc-olomouc.cz

Dvaadvacetiletý gólman byl strůjcem tříbodového představení Indiánů na Hané. Celkem čelil jednatřiceti ranám soupeře, ale vytáhl skvělé zákroky a jen jedna rána mu proklouzla do sítě. I proto Plzeň slavila.

Výhra z Olomouce se cení, zvlášť když jste tamní vyhlášené obraně nasázeli čtyři góly.

Takové vítězství jsme už potřebovali. Celý tým, ale i já osobně. Předtím jsem chytal v zápasech, které jsme prohráli o gól nebo v nájezdech. Navíc v naší situaci je každá výhra za tři body cenná.

Nerodila se však lehko. Plzeň rychle inkasovala a soupeř po zbytek úvodní části dominoval.

První třetina se nám moc nepovedla, něco jsme si k tomu ale o přestávce řekli a myslím si, že poté se naše hra rapidně zlepšila. Navíc jsme ve druhé třetině poměrně brzy srovnali na 1:1, což nás i trošku uklidnilo. Hlavní však bylo, že ani za nepříznivého stavu jsme nepřestali hrát a náš výkon pak gradoval.

Od vyrovnávací trefy Tomáše Mertla převzala Škodovka iniciativu a dvěma góly v úvodu třetí třetiny strhla zápas na svou stranu. Šlo o výkon, kterým byste se chtěli prezentovat?

Rozhodně doufám, že nešlo jen o výkřik do tmy, ale že budeme hrát takhle dál a budeme bodovat.

Už za stavu 3:1 pro Plzeň jste čelil hlasité nevoli olomouckého kotle. Vnímal jste invektivy tamních fanoušků?

Samozřejmě nejsem hluchý, takže jsem diváky slyšel. Jenže nemohu to nějak ovlivnit. Oni si mohou něco myslet, ale já mám svědomí čisté. Navíc mě to nerozhodilo. Na světelné tabuli svítilo skóre 3:1 pro nás, takže jsem se všemu jen tak pousmál a hodil to za hlavu.

Tři góly v závěrečné třetině a Plzeň slavila na Hané vítězství