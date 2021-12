Klatovy B – Kaznějov 4:2

Rezerva Klatov dala poprvé po zpřísnění covidových podmínek kádr dohromady a po třech odložených zápasech brala tři body.„Zápas měl rychlé tempo a divákům se musel líbit. Bohužel to bylo pro nás se špatnou tečkou. Nezačali jsme zápas úplně nejlépe a dostali jsme dva nešťastné góly. Po pauze jsme inkasovali brzy třetí, ale podařilo se nám na něj zareagovat a snížit na 1:3. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že nemáme co ztratit, a vstřelenou brankou jsme se dostali na dostřel. Bohužel jsme ale rychle inkasovali na 2:4 a nepřišel ani závěrečný tlak od nás, protože jsme se nechali nešťastně vyloučit,“ mrzelo kaznějovského obránce Miroslava Branda.