Víkendové kolo krajské hokejové ligy znovu prořídlo. Budou hrát ještě Klatovy?

Nedávná změna vládních nařízení způsobila, že mohou do sportovních kláních zasáhnout jen ti, kdo jsou očkovaní, nebo mají imunitu proti covidu. V soutěžích se tak pravidelně odkládají jednotlivé zápasy. V krajské lize od té doby dosud nesehráli ani jeden zápas hokejisté rezervy Klatov. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit.

Hokejisté Třemošné (na archivním snímku) si v neděli nezahrají, protože Mariánské Lázně nemají dostatečný počet hráčů. | Foto: Meteor Třemošná

Celek z pod Černé věže by aktuálně postavil dle informací Deníku přibližně jednu lajnu. Pouze takový počet hráčů splňuje nová covidová pravidla. Klatovští tak musejí utkání odkládat, nyní v pořadí druhý, kdy se neodehraje jejich duel v Tachově. Dá se předpokládat, že se v tomto kalendářním roce již k zápasu nepostaví. Podobné problémy mají i Mariánské Lázně, které trápily problémy s počtem hráčů již předtím. Ani lázeňský celek nenastoupí do konce Vánoc. V 11. kole ligy se tak neodehrají znovu dva zápasy. Právě Třemošná měla hostit Mariánské Lázně a Klatovy měly odehrát zápas na ledě Tachova. Třemošná loupila v Domažlicích. Kaznějov padl s Rokycany Předtím již odkládala několik utkání Třemošná. Momentálně je prakticky jisté, že každé další kolo přibudou další nesehrané zápasy, pokud vládní nařízení vydrží delší dobu, což se dá očekávat při současné situaci. Otázkou tak je, zda vůbec bude reálné ve zbytku sezony odehrát všechny odložené zápasy, aby byla soutěž regulérní. Následující program - sobota 16.00: Nejdek - Kaznějov, 18.15: Sokolov B - Domažlice, neděle 17.00: Cheb B - Rokycany. Odloženo - sobota 18.30: Tachov - Klatovy, neděle 14.15: Třemošná - Mariánské Lázně. Rozhodl derby. Za výhru jsme hodně rádi, hlásí Schleiss Je sport pouze pro očkované regulérní? Přišlo to mnohem déle než před rokem, navíc zatím jen v omezené formě. Sportovní výkonnostní nebo amatérské soutěže se stále mohou hrát. Ti, kdo však chtějí nastoupit, musí splnit známou podmínku, tedy být očkovaní nebo mít prokázanou imunitu. Mužstva tak celý uplynulý týden řešila, s kým vůbec mohou počítat do následujících soutěžních bojů.



Někdo měl k dispozici plný kádr, někomu naopak vypadlo několik stěžejních hráčů, u hokejbalistů Plzně dokonce nesplňoval nutnou podmínku ani jeden ze tří gólmanů. Kde mohli, utkání odložili. Jinde však musí hrát s tím, kdo má ruce, nohy a potřebný štempl. Po přeskupení sil tak začala nová sezona, v níž karty rozdal úplně někdo jiný než samotné týmy.