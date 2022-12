Podíl na tom má viróza, která zasáhla plzeňský tým. Proti Dynamu tak Škodovka vyrukovala v útoku s bekem Kremláčkem a premiéru v áčku si odbyl junior Dáňa.

Západočeši i tak zahájili duel odhodlaně, v předvánočním čase se hrál útočný hokej, ale domácí od začátku tahali za kratší konec. Zatímco Pour z voleje pardubického gólmana Frodla nepřekonal, hosté šli z protiútoku do vedení. V končící páté minutě překonal Svobodu první ranou v zápase nekrytý Říčka. Plzeňský gólman se ale nenechal rozhodit. Záhy skokem kryl Radilův pokus v přečíslení.

Domácí se dál snažili, měli šance, ale srovnat nedokázali ani v přesilovce. Naopak do brejku pláchl pardubický Vondráček, Svoboda ho však vychytal. A když pak po Mertlově střele neudržel Frodl puk, Rekonenova dorážka se jen otřela o tyč. Před pardubickou bránu se pak parádně protáhl obránce Zámorský, v zakončení byl zahákován, ale ani z následně nařízeného trestného střílení těsné manko nesmazal.

V prostřední části měla Škodovka dokonce dvě přesilovky, první čtyři minuty v kuse, jenže Dynamo se s podporou Frodla ubránilo. A před druhou pauzou hosté přidali druhý gól. Cienciala našel na levém kruhu volného Říčku, který do odkryté klece přidal druhý zásah v utkání.

Atraktivní hokejový souboj pokračoval i ve třetí části, ale dominovali oba gólmani. Domácí se ještě snažili dostat na kontakt, jenže vše marné. Indiáni vyšli naprázdno po osmi kolech. I proto, že Frodla nepřekonali ani jednou z 31 střel. Gólman předtím působící na západě Čech si připsal třetí nulu v sezoně a Dynamo se vrátilo do čela extraligového pořadí.

„Nepomohli jsme si v přesilovkách, já jsem neproměnil trestné střílení. To jsou v souboji s tak zkušeným týmem jako Pardubice momenty, které zápas přiklonily na stranu soupeře,“ uznal plzeňský bek Petr Zámorský.

Šanci na reparát bude mít Škodovka ve čtvrtek, kdy se v Praze střetne od 18.30 se Spartou.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Věděli jsme, že Pardubice jsou velice silný tým a o reprezentační přestávce jsme se na ně připravovali. Chtěli jsme mít dobrý vstup do utkání, jít do vedení, avšak to se nám nepovedlo. Šance jsme ale měli. Škoda, že jsme nevyužili trestné střílení. Ve druhé třetině rozhodlo, že jsme neproměnili dlouhou přesilovou hru, hráli jsme celkově šest minut v početní výhodě. Ve třetí třetině jsme to ještě zkoušeli dostat se na kontakt, opět jsme měli šance, bohužel gól se nám vstřelit nepovedlo. Můžeme jen pogratulovat soupeři.“

Marek Zadina (Pardubice): „Věděli jsme, že Plzeň měla před pauzou dobrou sérii, kdy ze sedmi duelů hned šestkrát zvítězila. Byli jsme na ní ale dobře připravení, během reprezentační přestávky jsme navíc dobře potrénovali a vyplatilo se nám to. Dobře jsme do zápasu vstoupili, dali jsme první gól, navíc Dominik Frodl zneškodnil trestné střílení, což byl důležitý moment v zápase. Předváděli jsme hru, kterou jsme chtěli. Taktéž jak domácí jsme měli v utkání plno šancí. Hráli jsme dobře v oslabení, což bylo klíčové. Škoda, že se nám nepovedlo využít nějakou přesilovou hru. Víme, že se v Plzni nevyhrává lehce a za tři body jsme moc rádi.“

Škoda Plzeň – Dynamo Pardubice 0:2

Třetiny: 0:1, 0:1, 0:0. Branky a nahrávky: 5. Říčka (Cienciala, Hyka), 37. Říčka (Cienciala, Hyka).

Rozhodčí: Horák, Šindel – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Střely na branku: 31:23.

Diváci: 3 729.

Plzeň: Mi. Svoboda – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Piskáček, Houdek, Kaňák, Kremláček – Holešinský, Kodýtek, Hrabík – Suchý, Mertl, Pour – A. Dvořák, Bitten, Rekonen – Dáňa, Soukup, Borák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Pardubice: Frodl – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Cienciala, Hyka – T. Zeman, A. Musil, Vondráček – Paulovič, Poulíček, Rouha. Trenéři: Rulík, Král a Zadina.