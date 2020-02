Tři okresní zástupce v nižší krajské soutěži ještě několik mistrovských utkání čeká.

KRAJSKÁ LIGA

Ať už dopadne zítřejší (od 10 hodin) utkání Tachovanů na ledě klatovského B-týmu jakkoliv, na tom, že to pro v tabulce deváté hosty bude soutěžní derniéra, to nic nezmění. Do osmičlenného play-off se už totiž nemají šanci dostat. Navíc je favoritem zápasu domácí čtvrtý tým celkového pořadí.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ

Ve skupině A mají Buldoci Stříbro dohránu základní část a čekají na soupeře pro play-off. To už se ale zřejmě nebude hrát na venkovní ledové ploše stříbrského stadionu. „U nás je led pouze do konce února a dohrávky základní části soutěže jsou v plánu ještě 1. března. Nás v březnovém play-off asi bude čekat Saxana Group Plzeň,“ trochu smutní hráč a funkcionář Buldoků Jan Šůcha.

Ve skupině C se hraje bez nadstavbového play-off a do konce soutěže zbývají tři kola. Osmý HC Stříbro 06 se v sobotu od 18.15 hodin střetne s desátým Sokolem Vejprnice a pátá Jiskra Bezdružice změří síly v neděli od 12 hodin s devátým týmem HC Staňkov.