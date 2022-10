Boleslavský celek do toho v úvodu šlápl, přečíslení zakončoval Pýcha, ale minul vzdálenější tyč. Hosté i dál častěji pálili, ale Svoboda svými zákroky tým držel.

A ve 13. minutě přišel plzeňský blesk z čistého nebe, když Houdkovo nahození od modré tečoval Malát za gólmana Krošelje. Plzeň šla do vedení z druhé střely v utkání, rázem ožila, jenže v další šanci kapitán Schleiss nadvakrát neskóroval.

Druhá třetiny byla vyrovnanější, šance se rodily na obou stranách, více jich měli domácí, ale paradoxně to byla Plzeň, která inkasovala.

Předtím se Suchý protáhl až před Krošelje, ale byl sražen k ledu, jenže sudí mlčeli. Hostům prošlo i pár dalších hraničních zákroků, z toho profitoval Kousal. Pronikl po pravé straně, puk naservíroval před bránu, kde si ho jeden z bránících hráčů srazil nešťastné do vlastní sítě. Bylo srovnáno.

Filip Suchý se diví, že sudí nechali pokračovat ve hře.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

Ve třetí třetině boj o druhý a nejspíš vítězný gól vrcholil, jenže gólmani změnu skóre nepřipustili. A to ani v početních výhodách, které si soupeřící týmy užily ještě před koncem této části.

V prodloužení byli blíž druhému bodu domácí, jenže Schleisse vychytal Krošelj a Kodýtek v přečíslení minul. Na Svobodu zase najížděl Šťastný, ale ani ten neuspěl. Rozhodovaly tedy až nájezdy. Plzeň šla do vedením po trefě Dvořáka, ale Kousal srovnal a v sedmé sérii pak zajistil Bruslařům i bod navíc.

„Věděli jsme, že se Plzeň postupně zvedá a sbírá body. Začala hrát svůj agresivní, organizovaný hokej a je to na ledě vidět. Nebylo to nic jednoduchého. Nicméně celých 60 minut jsme měli více ze hry. Díky do kabiny, mančaft tím zápasem hodně žil a šli jsme si za vítězstvím,“ zdůraznil boleslavský trenér Ladislav Čihák, který předtím v Plzni dlouho působil. „I za nepříznivého stavu jsme věřili, že vyrovnáme. Nájezdy jsou o štěstí, těmi šťastnějšími jsme byli my a jsem strašně rád za dva body,“ dodal kouč.

Tým přes porážku chválil i současný trenér Škodovky Petr Kořínek. „Zvedá se to, bojujeme, výborně chytal Míra Svoboda, byla tam obětavost, pády do střel,“ ocenil. „ Se silným bruslivým soupeřem jsme sehráli vyrovnané utkání. Dostali jsme se do vedení, pak inkasovali. Věděli jsme, že to bude o jedné brance. Bolka dostala přesilovku v závěru, my pak ideálně dvě minuty před koncem, bohužel jsme nerozhodli. V prodloužení jsme měli šance my i soupeř, nájezdy už byla loterie,“ prohlásil Kořínek.

Ve čtvrtek hraje Škodovka v Českých Budějovicích.

Cyklokros se vrací do Plzně. Jede se o státním svátku ve Škodalandu

Škoda Plzeň - Mladá Boleslav 1:2 sn

Třetiny: 1:0, 0:1, 0:0 - 0:0.

Branky a nahrávky: 13. Malát (Houdek, Adamec) – 30. P. Kousal, rozh. náj. P. Kousal.

Rozhodčí: Šír, Vrba – Rožánek, Zíka.

Vyloučení: 2:3. Bez využití. Střely na branku: 25:44. Diváci: 3629. Nejlepší hráči: Miroslav Svoboda - Petr Kousal.

Plzeň: Mi. Svoboda – Kaňák, Zámorský, Houdek, Budík, Baránek, Kremláček, Vitaloš – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Hrabík, Mertl, Suchý – Blomstrand, Malát, Adamec – A. Dvořák, Soukup, Bitten. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Stříteský, Lintuniemi, Hanousek, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Åberg, Fořt, J. Stránský – Kantner, Kotala, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, Eberle. Trenéři: Čihák a Haken.