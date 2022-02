Tachov se v zápase proti rezervě Klatov sešel v počtu 13 hráčů, což byl dobrý signál, protože do hry šly kompletní 3 útoky. Mužstvo před play-off posílil i bývalý dlouholetý kapitán Ondra Malý, který přinesl své bohaté zkušenosti a klid. I přes absenci tréninků se Tachovští rychle dostali do tempa a ve čtvrté minutě otevřel skóre domácí Hřebík, který z pozice beka zužitkoval přihrávku Kubeše. Hrálo se ve vysokém tempu a i Klatovy se dostávaly do šancí. v domácí bráně ale čaroval Hliboký. Necelou půlminutu před koncem třetiny však Klatovy přece jen skórovaly a do šaten se šlo za vyrovnaného stavu.

Po necelých dvou minutách druhé třetiny svítil na ukazateli skóre stav 1:2 v neprospěch domácích, když další rychlou akci Klatov zužitkoval Babka. Tachov ovšem nepolevil a snažil se o vyrovnání, které nakonec přišlo ve 32.minutě. V přesilovce se prosadil Gažíka po nabídce Hřebíka. Klatovy se poměrně rychle sice opět ujaly vedení, ale Tachov ve 38.minutě znovu vyrovnal a na soupeři začala být patrná čím dál větší nervozita. Na světelné tabuli svítil o pauze znovu vyrovnaný stav.

Nervozita vyvrcholila ve třetí třetině, kdy soupeř Tachovu nabídl sérii přesilovek, z nichž jednu domácí využili a podruhé se v zápase ujali vedení. Klatovy ovšem za necelou minutu opět srovnaly. Drama tak nadále pokračovalo. Hra měla vysoké tempo a byla plná ostrých zákroků na hraně. Nakonec v 53. minutě neudržel nervy na uzdě domácí Kubeš, po jehož zákroku do oblasti hlavy a krku následovala hromadná bitka a vyloučení do konce utkání.

Zápas skončil nakonec remízou 4:4 v základní hrací době a rozhodovaly nájezdy. Po páté sérii samostatných stříleních byl stav stále nerozhodný. Nakonec z bodu navíc radovaly Klatovy.

Třetiny: 1:1, 2:2, 1:1. Branky a nahrávky: 4. Hřebík (Kubeš), 32. Gažík (Hřebík), 38. Gažík (Chaljavin, Jakubec), 48. Hřebík (Chaljavin, Hrůša) - 20. Vondryska (Babka), 22. Babka (Balák), 36. Pitel (Vizinger, Krs), 48. Čuban (Vondryska, Hochman), rozh. nájezd Balák.



Sestava Tachova: Hliboký - Vávra, Šmejkal, Chaljavin, Roidt, Hrůša, Balín, Gažík, Malý, Jakubec, Buben, Čadek, Hřebík, Kubeš.

Tachov – Baník Sokolov B 5:1

O den později nastoupili hráči tachovského A týmu proti B týmu Sokolova. Baník měl být dle postavení v tabulce, když okupoval třetí místo, jasným favoritem. Domácí byli ovšem povzbuzeni výkony a střeleckou formou z předchozích třech zápasů, chtěli tak uspět i tentokrát.

Po úvodních dvou vlažnějších minutách začali na hřišti Tachovští dominovat a ve čtvrté minutě zúročil předchozí Jakubcův a Hřebíkův tlak do brány Fidler pohodlným doklepnutím. Následně druhou branku domácích vstřelil Jakubec a třetina se dohrála za stálé převahy Tachova a ojedinělých útoků Sokolova. Tachovskou svatyni opět spolehlivě chránil Hliboký.

Do druhé třetiny nastoupil Tachov opět s energií a odhodláním nenechat soupeře hrát, což se domácím dařilo. Případné jednotlivé, byť občas velmi nebezpečné šance soupeře, zastavil opět skvělý Hliboký. 25. minuta přinesla druhý gól Jakubce a ve 34.minutě zvýšil Čadek už nna 4:0.

Do třetí periody nastoupil Tachov s jediným cílem - nepustit soupeře do hry a udržet vedení až do konce. V 52. minutě zvýšil Chaljavin na 5:0 a bylo prakticky rozhodnuto.

Hrálo se jen o nulu pro tachovského gólmana. Sokolovu se přeci jen podařilo vstřelit pověstný čestný gól, když se trefil Veverka, nejstarší hráč na ledě.

Třetiny: 2:0, 2:0, 1:1. Branky a nahrávky Tachova: 5. Fidler (Hřebík, Jakubec), 9. Jakubec (Gažík), 25. Jakubec (Balín), 34. Čadek (Chaljavin), 52. Chaljavin.

Sestava Tachova: Hliboký – Vávra, Šmejkal, Bolonin, Chaljavin, Roidt, Balín, Gažík, Malý, Jakubec, Buben, Fidler, Čadek, Hřebík.



„Náročný víkend jsme zvládli nad očekávání dobře. Zisk čtyř bodů ze dvou utkání se silnými soupeři je skvělý. Všichni borci bez rozdílu nechali za ty dva dny na hřišti veškeré síly. Famózní byl výkon gólmana Hlibokého, který by zasloužil čisté konto, to jediné se nepovedlo. Pozitivní je také využití čtyř přesilovek v posledních dvou utkáních. Střílíme i hodně branek. Samozřejmě jsou i nějaké stíny… Mrzuté je zranění Balína a Bolonina v posledním utkání. Snad se do play-off dají dohromady," řekl po náročném víkendu manažer Tachova Petr Vrána.

Ostatní výsledky: Třemošná - Domažlice 4:3 sn, Klatovy B – Cheb B 11:4, Nejdek - Třemošná 5:3, Mariánské Lázně - Kaznějov 4:8

Následující program: čtvrtek od 19.15: Domažlice - Rokycany, pátek od 19.15: Tachov - Třemošná, sobota 17.00: Třemošná - Klatovy B, Cheb B - Domažlice, Rokycany - Mariánské Lázně, 17.30: Kaznějov - Tachov.

