Průšovy góly vyplynuly z rodinné spolupráce. „Dostal jsem pár dobrých nahrávek od spoluhráče a bratrance Káji Sekničky mladšího. Takže to byla taková rodinná spolupráce,“ usmíval se Radek Průša.

Za hattrick ho možná čeká peněžní příspěvek do klubové pokladny. „Zatím ale nikdo po mně nic nechtěl, tak to je dobré,“ smál se.

Svoji nebývalou produktivitu přičítá shodě náhod a štěstí. „Spíš mě mrzí, že jsme vedli 3:0, ale nakonec jsme se báli o výsledek, protože dvě minuty před koncem jsme prohrávali 4:6,“ okomentoval Průša divoký zápas.

Také první utkání této sezony mezi Bezdružicemi a Žebrákem B nemělo vítěze (2:2). „Když jsme teď vedli 3:0, považoval bych remízu za ztrátu, ale pak jsme prohrávali 4:6, takže bod bereme. Řekl bych, že remíza je spravedlivá, i když si myslím, že jsme byli herně lepší,“ tvrdil Radek Průša.

Útočník Bezdružic si na ledě vyzkoušel všechny posty. V dětství začínal jako brankář v Bezdružicích. „Jednou jsme hráli s Mariánkami, které byly hokejově jinde,a jejich trenér si mě všiml a vytáhl si mě do Mariánských Lázní. Tam jsem chytal do patnácti let, hokej tam začal skomírat a skončil jsem,“ popsal své začátky.

Hokeje na několik let nechal, aby se k němu vrátil ve 22 letech. Ovšem už nikoliv jako brankář. „Začínal jsem ve Stříbře, kde se zakládaly dva kluby – 06 a Buldoci. Hrál jsem krajskou soutěž za Stříbro 06. Klub měl dost obránců i svého gólmana, tak jsem se postavil do útoku a v poli jsem už zůstal,“ vzpomínal Radek Průša.

Hrál i obránce, na křídlech útoku i centra. „Odmala jsme venku hráli pozemní hokej, ale nechytal jsem, a vždy jsem byl v poli, kde mě to docela vyhovovalo a bavilo,“ vysvětlil hokejový univerzál.

Od svých 15 let na ledě nechytal a nehodlá na tom nic měnit. „Jsem po několika operacích kolene a jsem rád, že drží,“ zdůvodnil Průša.

V Bezdružicích je druhým rokem na hostování ze Stříbra 06, které už hraje neregistrovanou soutěž stříbrskou NHL. „V Bezdružicích jsem spokojený. Trénuje nás můj strejda, hraji se svým bratrancem a v týmu mám spoustu kamarádů,“ prohlásil útočník Radek Průša.

