„Trochu mi to připadalo jako play-off zápas, jednoduše o jednom gólu. A jsem rád, že se štěstí přiklonilo na naši stranu. Kluci zblokovali spoustu střel, hráli parádně s velkým sebeobětováním. Až na pár výjimek jsme si to pohlídali,“ ocenil 22letý gólman, který kryl celkem 27 třineckých střel.

Asi nebylo lehké uhlídat ofenzivu Ocelářů, nejlepší v extralize, podpořenou smrtícími přesilovkami.

Snažíme se obecně hrát hodně aktivně a soupeře nepouštět příliš do šancí, takže jsem rád, že to takto vyšlo.

Zatrnulo vám, když vás v úplném závěru při třinecké power-play prostřelil Marcinko?

Jasně, že jo. Strašně jsem nadával, i když v koutku duše jsem samozřejmě doufal, že to gól nebude. Po verdiktu videorozhodčího mi spadnul kámen ze srdce, ale to asi každému Plzeňákovi.

Jak moc mrzí, že kvůli krátké pauze kvůli opravě přilby, pár minutám, kdy za vás v brance zaskočil parťák Svoboda, jste přišel o první nulu v sezoně?

Zase tak moc to pro mě neznamená. Na helmě mi praskl popruh, náš kustod to stihl rychle provizorně opravit a na třetí část už to bylo stoprocentně v pořádku. Míra Svoboda měl těžkou situaci, nic příjemného, ale výborně to podržel a já jsem hlavně rád za tři body.

Je výhra o to cennější, že v lednu jste sčítali spíš ztráty a teď sedíte na čtvrté příčce, zajišťující přímý postup do play-off, zase pevněji? ¨

Jsme rádi za každý bod, bohužel jsme měli v úvodu nového roku takovou černou sérii. Doufám jen, že znovu najedeme na vítěznou vlnu a budeme takto pokračovat dál. Musíme makat na sto procent i na trénincích a nepolevovat. Výpadek se prostě v průběhu sezony stává. Já jen doufám, že už je to za námi.