Pak pro vás máme jedinečný tip. Na zimním stadionu v Tachově se uprostřed pracovního týdne od 17.00 hodin koná unikátní hokejová exhibice mezi veterány Škody Plzeň a reprezentace ČR.

Akce se koná pod záštitou Sportoviště města Tachov v rámci patnáctého výročí výstavby zdejší kryté haly. Než dojde na hlavní hřeb večera, vypukne mezi mantinely krátké střetnutí osobností, které se zasloužily o rozvoj hokeje v Tachově, proti výběru jedné z největších neregistrovaných lig v ČR, NHL Tachov. „Můžete se těšit také na přestávkový program, ve kterém své umění ukážou hokejové a krasobruslařské naděje,“ uvedli organizátoři v pozvánce na svých facebookových stránkách.

Ti odhalili také prozatímní soupisku staré gardy národního týmu. Jeden z nejkrásnějších dresů světa obléknou bývalí brankáři Marcel Kučera a Radovan Biegl. V obraně bude tvrdit muziku třeba Marek Posmyk, bývalý hráč Plzně, jinak jihlavský rodák se zkušenostmi z NHL, kde v sezoně 1999/2000 odehrál v dresů Tampy Bay Lightning 18 zápasů, ve kterých zaznamenal jeden gól a dvě asistence. S ofenzivním úkolem budou pověřeni například Václav Král, Richard Žemlička, Tomáš Kucharčík nebo František Mrázek.

Vstupné je 80 Kč. Děti a senioři ve věku nad 65 let zaplatí pouze polovinu. Mládež do 6 let jde pak na akci zcela zdarma.