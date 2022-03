Rokycany – Tachov 9:4

Vstup do utkání neměli hosté herně špatný, soupeře přehrávali a přestříleli, ale ve druhé minutě se Rokycany po individuální chybě ujaly vedení. Do přibližně páté minuty byl obraz hry stejný. Tachov tlačil, ale bez úspěchu. Rokycany vyčkávaly na chybu nebo na brejk, případně na faul. To se jim následně vyplatilo, když vstřelily v rychlém sledu během pěti tři góly, z toho dva v přesilové hře. Zároveň tím vyhnali z branky gólmana Hlibokého, kterého nahradil Marek. Ten ještě do konce třetiny obdržel další dvě branky, a i když za Tachov korigoval Gažík, do kabin se šlo za stavu 6:1 pro domácí. Utkání bylo tak prakticky rozhodnuto.