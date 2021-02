Šestá Škodovka sice na čtvrtý Liberec a hranici přímého postupu do play-off ztrácí dál dva body, jenže Tygři mají odehráno o zápas méně, do konce chybí už jen osm kol, a na Západočechy se navíc tlačí sedmé Pardubice (minus tři body).

„Venku se nám nyní moc nevede. Přitom jak v Mladé Boleslavi, tak v Třinci jsme měli zápasy dobře rozehrané, ale poslední třetiny jsme nezvládli. Máme hodně mladý tým a obavy o výsledek v tom mohly sehrát svou roli,“ připustil po krušné porážce na ledě druhých Ocelářů asistent Jiří Hanzlík.

Škodováci v zápase s favorizovaným sokem sice rychle prohrávali, ale v prostřední třetině dvěma góly skóre otočili. Třinečtí sice zkraje třetí části odpověděli, ale stav 2:2 pak Plzeň houževnatě bránila. V závěru Indiáni přestáli oslabení a minimálně bod měli na dosah. Jenže Oceláři pokračovali v tlaku, před brankářem Dominikem Pavlátem se strhla mela a Tomáš Marcinko protlačil puk do sítě. Jen dvě sekundy před koncem.

„Je to hořké zklamání. Šli jsme do poslední třetiny s vedením a nakonec dostaneme dvě vteřiny před koncem utkání rozhodující gól,“ litoval obránce David Kvasnička. „Nemůže se stát, že nám to tam takhle dorazí. Zvlášť teď když se blíží konec základní části, my se rveme o čtyřku a potřebujeme každý bod,“ říkal autor druhého plzeňského gólu.

Těsná prohra mrzí o to víc, že Škodovka se musela v Třinci vedle dlouhodobě zraněných obejít i bez kapitána Milana Gulaše, dalšího zkušeného útočníka Jana Eberleho a v defenzivě bez Romana Vráblíka. „ Hráli jsme v oslabené sestavě, ale i tak to bylo vyrovnané utkání. A pak… Není to poprvé, co jsme vedli a nemáme ani bod,“ připomněl Kvasnička.

A co zlepšit, aby Plzeň v pátečním souboji v Karlových Varech zabrala? „Dostáváme góly z předbrankového prostoru, kde jsme málo důrazní, a to je třeba změnit,“ zdůraznil Jiří Hanzlík.

V předchozích derby v sezoně zvítězili vždy domácí – v Plzni škodováci 4:3 a 2:0, zatímco Energie slavila v KV Aréně výhru 1:0. Po reprezentační pauze energetici přeťali sérii porážek, když na nájezdy udolali vedoucí Spartu a stejně přemohli naposledy doma Kometu. V tabulce je tým z lázní osmý.