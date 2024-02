Dětští pacienti z některých měst na Tachovsku se tento týden ocitli bez svého lékaře. Zavřené jsou ordinace v Boru, Plané či Stříbře, neboť pediatr Muhsin Al Kannany skončil nejprve v policejní cele a v pátek dokonce za mřížemi.

Muhsin Al Kannany před tachovským soudem, který rozhodoval o jeho vazbě. | Video: Deník/Monika Šavlová

Tachovský soud ho vzal do vazby, neboť byl opět přistižen opilý za volantem. Lékaře od jízdy neodradilo ani to, že je aktuálně za řízení v opilosti souzen v Chebu.

„Muž z Tachovska, ročník 1959, byl v pondělí večer kontrolován hlídkou v obci Planá. Podrobil se dechové zkoušce, při níž bylo naměřeno méně než jedno promile alkoholu,“ řekla Deníku policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že toto je sice „jen“ přestupek, ale muž se zároveň dopustil trestného činu tím, že řídil přes zákaz řízení.

Dětský lékař, který přišel do Čech z Iráku v 90. letech minulého století, měl podle informací Deníku problémy s alkoholem za volantem už v minulosti. Když byl kontrolován hlídkou vloni v květnu u Chodové Plané, nadýchal 2,3 promile, a to měl navíc platný zákaz řízení. Další opileckou jízdu si na své konto připsal 15. října. „Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně provedli orientační dechovou zkoušku s třiašedesátiletým řidičem osobního automobilu značky Fiat Panda, který jel směrem na Starou Vodu. Tato dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 1,74 promile,“ uvedl tehdy bez bližších podrobností policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že muži byla další jízda zakázána a podrobil se odběru krve a moči. Podle zjištění Deníku se Al Kannany na silnici choval podle svědků riskantně a poté nečekaně zastavil. Když jeden z dalších řidičů zjistil, že je opilý, znemožnil mu odjet a přivolal policii.

Lékař už dokonce stanul před chebským soudem. „Ve věci se konalo první hlavní líčení. Bylo odročeno na neurčito, neboť ve věci bylo zadáno vypracování znaleckého posudku z oboru psychiatrie,“ potvrdil Deníku mluvčí chebského soudu Petr Holub.

Protože tento týden ale opět usedl přes zákaz Al Kannany za volant, navíc opilý, došla už s ním všem trpělivost. Soudkyně Okresního soudu v Tachově Petra Psohlavcová vzala doktora do vazby. Za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

V průběhu vazebního líčení lékař svoji vinu přiznal, projevil lítost a také obavy nad tím, co bude s jeho dětskými pacienty. „Říkal, že je ve stresu, že pije, když je přetížený. Bohužel si neuvědomuje, jak moc je alkoholem ovlivněn,“ řekla Deníku státní zástupkyně Jana Fišerová. Na svoji obhajobu Al Kannany argumentoval tím, že s nástupem do vazby nestihne mimo jiné ani zákonnou lhůtu dvou měsíců, kdy by měl vyrozumět pojišťovnu o ukončení své lékařské činnosti. Deníku samotný lékař jen zopakoval, že je mu vše moc líto, ale více se k celé věci vyjadřovat nechtěl.

To, že dětský lékař skončil ve vazební věznici v Plzni na Borech, přináší značné komplikace nejen jemu, ale také maminkám nemocných dětí a vedení měst a poliklinik, kde ordinoval. Stříbrské maminky zaskočila cedule s informací, že ordinace Al Kannanyho je dočasně uzavřena, značně to diskutují na sociálních sítích a řeší, co s tím. Situací se ode dne, kdy lékař nepřijel ordinovat do Stříbra, zaobírá i vedení polikliniky a města. „Celou složitou situaci řešíme se zástupci VZP, kde je registrován největší počet pacientů, a také se zástupci odboru zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje. Záleží nám na odpovídající zdravotní péči a především její dostupnosti pro naše občany. Město však není poskytovatelem lékařských služeb, jsme pouze pronajímatelé budovy,“ uvedl stříbrský starosta Martin Záhoř. „Prozatím nemáme relevantní informace o tom, jak se bude případ pana doktora vyvíjet. Postupovat budeme na základě dalších informací, které se snažíme získat, a průběžně budeme samozřejmě veřejnost informovat o vývoji celé skutečně velmi složité situace,“ řekl starosta Deníku.

Situaci budou muset řešit i jinde. „Když v tomto týdnu nepřijel ordinovat, sestřička odkazovala podle potřeb pacienty na druhou lékařku sloužící na borské poliklinice, doktorku Vladimíru Kubínovou. Ta se postarala o akutní případy jeho pacientů. Pokud se potvrdí, že pan doktor nemůže dále ordinovat, budeme se snažit aktivovat kraj a budeme postupovat podle zákona. Pacienti starší 15 let mohou přejít k obvodním lékařům,“ řekla Deníku ředitelka polikliniky Bor Jana Petríková.