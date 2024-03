Dětský lékař Muhsin Al Kannany zůstane za mřížemi. Pediatr, který ordinoval na třech místech Tachovska, si sice podal stížnost proti vazbě, do níž ho poslal před třemi týdny tachovský okresní soud, ale u Krajského soudu v Plzni neuspěl. „V neveřejném zasedání bylo ve čtvrtek rozhodnutí okresního soudu potvrzeno,“ řekla Deníku mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová.

Muhsin Al Kannany před tachovským soudem, který rozhodoval o jeho vazbě. | Video: Deník/Monika Šavlová

Muž z Tachovska, narozený v roce 1959, který přišel do Čech z Iráku v 90. letech minulého století, měl problémy s alkoholem za volantem v posledních letech opakovaně. Dokonce byl za to několikrát soudně trestán, ale nerespektoval zákazy řízení ani zákaz požívání alkoholu a počátkem února opět usedl za volant. Přistihla ho ale policejní hlídka. A orgánům činným v trestním řízení s ním došla trpělivost. Tachovský soud ho poslal 9. února do vazby, nepomohly mu ani obavy nad tím, co bude s jeho dětskými pacienty.

To, že pediatr, který ordinoval v Boru, Plané či Stříbře, náhle skončil, přineslo komplikace řadě rodičů malých dětí z Tachovska. Situaci od té doby řeší politici i zdravotní pojišťovny.