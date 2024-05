Muž podle rozsudku Okresního soudu v Tachově v přesně nezjištěné době nejméně v období od ledna 2020 do doby svého zadržení dne 7. 6. 2022 si pro svou vlastní potřebu a za účelem dalšího prodeje kupoval nebo tzv. do komise opatřoval pervitin. Drogu pak prodával dál, podařilo se prokázat, že ji poskytl celkem sedmnácti zájemcům, a to opakovaně. Někomu párkrát, někomu v mnoha desítkách případů. Cena byla 2000 korun za gram. Ne vždy si ale za pervitin nechal zaplatit, někdy ho daroval jako protislužbu, např. za odvoz, pomoc či nějaké věci.