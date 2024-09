K první události došlo v době od 18. září od 18 hodin do 20 září do 12 hodin v Kladrubech na náměstí Republiky. "Neznámý řidič zde s neznámým vozem poškodil levé zadní dveře a levý zadní blatník zaparkovaného vozidla VW Transporter a z místa nehody odjel, aniž by splnil svou povinnost danou zákonem," uvedla mluvčí policie Iva Vršecká.

Další dopravní nehoda se odehrála 20. září v 15:45 hodin ne silnici I/21 u Kočova. "Řidič dosud neznámého nákladního vozu převážel umakartové desky, které neměl řádně upevněné. Jedni z nich spadla z nákladového prostoru a poškodila za ním jedoucí osobní auto Hyundai Kona," uvedla mluvčí.

Policie žádá všechny případné svědky, aby se přihlásili na nejbližší policejní služebně nebo informace sdělili na bezplatné tísňové lince 158.