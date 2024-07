Rozhodl o tom v úterý tachovský soud, prodloužil mu tak šestiměsíční trest, který lékař dostal za stejný čin na jaře u soudu v Chebu. Po propuštění musí navíc 63letý pediatr nastoupit protialkoholní léčbu.

„Každého člověka v životě potkají zátěžové situace. Bohužel u obžalovaného to vedlo k opakovanému selhání. Se stresovými situacemi se potkáváme všichni a je na nás najít tu správnou cestu je vyřešit,“ uvedla podle serveru novinky.cz, který o rozsudku informoval, samosoudkyně Michaela Řezníčková při odůvodnění rozsudku.

Lékař byl opilý za volantem přistižen několikrát, například loni v květnu nadýchal v Chodové Plané 2,3 promile, a to už měl platný zákaz řízení. Loni v říjnu na Chebsku, kdy policii přivolal jiný řidič, to bylo 1,74 promile. A letos v únoru, kdy už za to měl za sebou první líčení u soudu v Chebu, nadýchal v Plané méně než jedno promile alkoholu. To je sice „jen“ přestupek, ale Al-Kannany se zároveň dopustil trestného činu tím, že opět řídil přes zákaz řízení. Po tomto ho tachovský soud umístil do vazby.

V průběhu vazebního líčení lékař svoji vinu přiznal, projevil lítost a také obavy nad tím, co bude s jeho dětskými pacienty. „Říkal, že je ve stresu, že pije, když je přetížený. Bohužel si neuvědomuje, jak moc je alkoholem ovlivněn,“ řekla tehdy Deníku státní zástupkyně Jana Fišerová. Sám Al-Kannany Deníku sdělil, že je mu vše moc líto, ale více se k celé věci vyjadřovat nechtěl.

Letos v březnu pak u chebského soudu dostal první nepodmíněný trest. „Pan obžalovaný je speciálním recidivistou. Za stejné jednání stojí před soudem již popáté. V minulosti dostal opakovaně šanci, kdy mu byla uložena podmínka, peněžitý trest nebo obecně prospěšné práce. Nevedlo to ale k žádné jeho sebereflexi. Je nepoučitelný a nenapravitelný. Je proto třeba na něho působit přísněji,“ uvedl tehdy podle Novinek chebský soudce Petr Holub.

S tím se ztotožnila v úterý i samosoudkyně Michaela Řezníčková, podle níž je tendence páchat tuto trestnou činnost opakovaně u obžalovaného natolik silná, že mírnější trest už nepřipadal v úvahu.

Lékař, který do Česka přišel v 90. letech minulého století z Iráku, se před soudem hájil tím, že je mu všechno strašně moc líto. Tvrdil, že alkohol pije výhradně v době svého volna, že mu pomáhá zvládat pracovní stres. Také Deníku už po jednom z dřívějších případů řekl, že v práci nikdy nepil.