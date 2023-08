Zámecký parket v Boru patřil v pátek pořádnému bigbítu. Asi sedm desítek návštěvníků si užilo rockovou smršť od kapely Septic People z Horšovského Týna a legendárního Vitacitu.

Na zámeckém parketu v Boru zahrál po dvaceti letech Vitacit, předskokanem byla skupina Septic People. | Foto: Kostroun, Arendas, Gallerach

„Já jsem si to tady užil, i když jsem čekal, že dorazí více fanoušků,“ řekl Martin Gallerach. „Přestože návštěvnost nebyla taková, jakou jsme očekávali, skalní příznivci Vitacitu, který do Boru dorazil koncertovat po dvaceti letech, si to evidentně užívali a to nás těší,“ uvedla pracovnice MKS Bor Jitka Naušová.