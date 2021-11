Režisér Martin Volf upozornil herce, že pokud se nenechají do konce roku očkovat, nezahrají si v nové hře. Lechtivou komedii mají divadelníci ze spolku Kolofantí začít zkoušet začátkem ledna.

„V našem souboru je drtivá většina členů očkovaná,“ sdělil Volf. Ostatní jsou podle něj pro soubor rizikoví. „Neočkovaní členi mohou být vytrasováni, že se setkali s někým nemocným a celý soubor na to pak doplatí, protože se nebude moci hrát,“ pokračoval Volf. „Máme nasmlouvaná představení na dlouhou dobu dopředu, nemůžeme riskovat.“

Podle Volfa by v kolektivech lidí mělo být očkování samozřejmostí. Je to cesta k tomu, aby se společnost ochránila před nemocí a zároveň by se zachovalo kulturní dění. „Když nikam nepůjdu, tak žádnou kulturu nepodpořím, a ta zanikne. Pro koho jiného lze dělat divadlo, než pro diváky.“

DOPAD NA KULTURU

Režiséra mrzí, že v současné době diváků ubývá. „Když jsme nedávno hráli v Prapořišti nebo v Hradci u Stoda, bylo plno, ale v jiných městech byla 40 procentní návštěvnost oproti předchozím rokům. Lidí na představení chodí méně a méně,“ srovnává. Nižší návštěvnost přičítá několika důvodům. „Divákům vadí sedět v roušce, nechtějí chodit na testy a vědí, že kontroly jsou nekompromisní.“

Ochotníci ze spolku Kolofantí s očkováním většinou problém nemají. „Nechal jsem se očkovat, abych mohl volně žít. Nejde jen o divadlo, ale bez očkování bych nemohl jít ani třeba jako fanoušek na fotbal,“ řekl herec Pavel Kruml, který se kromě divadla věnuje i organizování dalších kulturních akcí.

A jeho zkušenost z této činnosti? „Lidé nejprve křičeli, že kvůli zákazům nejsou kulturní akce. Když akce jsou, tak se zase nenechají očkovat. Řeknou si radši, že na akci nepůjdou. Nejhorší je dopad na kulturu celkově,“ dodal Kruml.

Žádná výrazná omezení v souboru naopak nezaznamenali divadelníci v Černíkově. „Nemuseli jsme covid mezi sebou zatím vůbec řešit,“ sdělil Ján Pernikl z ochotnického spolku Černoch. „Na konci října jsme hráli v Černíkově a bylo vyprodáno. Lidé byli samozřejmě kontrolováni, jestli mají roušky,“ podotkl Pernikl, který ale vnímá nejistotu. „Další představení máme hrát 27. listopadu a celkem se obáváme, jak se zase do té doby změní podmínky a vládní nařízení.“

V tachovském ochotnickém souboru Komedyjanti, který v současné době vystupuje s komedií Zdeňka Podskalského Žena v trysku století, jsou podle slov principála Michala Laška očkovaní skoro všichni. „Pro členy našeho souboru je to určitě lepší, bezpečnější, jistější. Ten, kdo u nás není očkovaný, je zase pravidelně testován. Můžeme tak bez obav zkoušet i hrát,“ uvedl Laško.