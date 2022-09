„Z množství avizovaných filmových delegací je zřejmé, že festival Finále je pro filmové profesionály lákavý a rádi do Plzně přijíždějí. Letošní nabídka festivalu je velmi pestrá a já věřím, že si každý filmový fanoušek najde to, co ho z filmové a dokumentární produkce, zajímá. Setkání a diskuse s oblíbeným hercem, herečkou či režisérskou hvězdou už je jen třešničkou na pomyslném dortu,“ uvedla ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

Finále slavnostně zahájí v pátek v 18.30 česká premiéra historického velkofilmu Il Boemo o významném českém skladateli Josefu Myslivečkovi s Vojtěchem Dykem v hlavní roli. Slavnostního uvedení se zúčastní také režisér Petr Václav. Z dalších režisérů se hned první den na Finále přijedou podívat Jan Hřebejk (Pozadí událostí), Tomáš Etzler a Adéla Špajlová (Nebe).

Seznam hostů na festivalu se denně aktualizuje. Kdo a kdy bude v Měšťanské besedě k zastižení je možné zjistit na webu Finále v Průvodci festivalem.

Mimo soutěžní snímky jsou mezi novinkami, které se v kině ještě ani neobjevily a festival je uvádí v sekci První úlovek, například předpremiéra dokumentu Olgy Sommerové Michael Kocáb – rocker vs. politik, horor Světlonoc režisérky Terezy Nvotové, česko-rakouský snímek Zločin na hranicích režiséra Nikolause Leytnera nebo drama Spolu režisérů Davida Laňky a Martina Mullera se Štěpánem Kozubem v hlavní roli autistického chlapce.

„Festivalový program je skutečně bohatý, a je to i díky filmové a televizní produkci, která je v poslední době ve skvělé kondici. Navíc spousta filmů měla díky pandemickým opatřením odloženou premiéru a tak je máme v soutěži až letos,“ doplňuje programový ředitel Finále Plzeň Peter Badač.

Centrem festivalu bude opět Měšťanská beseda v Plzni, promítat se bude i v Divadle Dialog a v sekci Manipulace mocí také ve Studijní vědecké knihovně Plzeňského kraje. Součástí doprovodného programu je dvoudenní Plzeňský festival vína a dvě procházky s Pamětí národa.

Vstupenky na všechny projekce stojí 100 Kč, při pořízení akreditace pak vyjde lístek na 40 Kč. Lístky lze zakoupit rovněž přes web goout.cz. Kompletní informace k festivalu najdou filmoví fanoušci na www.festivalfinale.cz.