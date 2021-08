Včera v noci bylo jasno. Zátopek doběhl do cíle s přehledem a vysloužil si potlesk spokojených diváků. Stopáž je trochu na hraně, ale na svého hrdinu nahlížejí tvůrci nápaditě očima cizince, britského běžce, dynamicky natočené závody neupřou inspiraci dobrou hollywoodskou produkcí, herci v něm září a práce s bravurní hudbou je citlivá. Je to dobrý film a má šanci vrátit do kin zase o pár stovek tisíc diváků.

Glóbus pro Cainea

První hvězda festivalu britský herec Michael Caine ještě před projekcí převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. „Díky, to je největší aplaus, jaký jsem kdy měl. Jako na divadle. Ale to mi nikdy nešlo,“ pravil skromně osmaosmdesátiletý držitel dvou Oscarů, který dorazil na festival s hůlčičkou a který si vysloužil dlouhé ovace vstoje. „Když jsem začínal, nebyl jsem nikdo a samozřejmě jsem nic neměl. Pak následoval jeden úspěch za druhým. Nevím, čím to je, zřejmě jsem měl kliku. Vždy mě bavilo dělat to, co dělám, a teď za to navrch dostávám tyhle ceny. Úžasné. Dáváte mi cenu za něco, co opravdu miluji, za celý můj život.“ Dnes uvede Caine osobně ve Velkém sálu snímek Bestsellery, celovečerní debut režisérky Liny Roesslerové, v němž ztvárnil mrzutého stárnoucího spisovatele.

Během šesti desítek let trvající herecké kariéry vytvořil přes stovku rolí napříč filmovými a televizními žánry. Pestrost jeho filmografie je důkazem mimořádného hereckého nadání a schopnosti vcítit se do postav, které ztvárňuje. Ať jde o hrdiny dramatických příběhů jako Muž, který chtěl být králem od Johna Hustona a Tichý hlas režiséra Marka Hermana nebo komedií Slečna Drsňák Donalda Petrieho či populární „batmanovské“ trilogie Christophera Nolana. Všechny, včetně filmů Hana a její sestry, Pravidla moštárny, Kingsman:Tajná služba i skvostného Mládí z dílny italského mága Paola Sorrentina, připomněli organizátoři v důstojném sestřihu.

Soutěž začala

Slavnostnímu večeru přihlížely i domácí celebrity: Bolek Polívka s chotí, Klára Issová, Jitka Schneiderová, Jitka Čvančarová, manželé Donutilovi, Jiří Dvořák nebo režisér Slávek Horák.

V hlavní soutěži se v sobotu představí český dokument Eriky Hníkové Každá minuta života ze sportovního prostředí dětí a německý Le Prince, netypická lovestory mezi německou kurátorkou a imigrantem z Konga.