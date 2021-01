I když situace ohledně oživení kulturního dění zůstává nejasná, pořadatelé i tak musejí chystat programy na tento rok.

S větší nadějí mohou k letošnímu roku vzhlížet organizátoři akcí pod širým nebem. Přece jen pravidla pro jejich pořádání jsou volnější, než pro akce v divadlech či koncertních sálech. I přesto, že za současné situace je velký festival pro tisícovky lidí stále nemyslitelný, je například Jiří Daron, který stojí za červnovým Metalfestem v Plzni, optimistou. „I když jsme tři čtvrtě roku neudělali koncert, jsem nabitý lehkým optimismem. Zástupci naší asociace Festas jednají s ministerstvem zdravotnictví a od nich jsme ujišťováni, že po vakcinaci by se letní festivaly měly odehrát. I když otázka je, jestli to tak dopadne, slíbit může kdokoli cokoli, garanci vám nikdo nedá,“ říká šéf agentury Pragokoncert, která Metalfest pořádá.

Tomuto i dalším festivalům by mohlo situaci zkomplikovat, že spousta jeho účastníků, ať už na pódiu či pod ním, je ze zahraničí. „Ta situace je stejná v celé Evropě, co jsem se bavil s Němci, vidí to podobně. V létě festivaly a na podzim už i koncerty v halách. A podobně to cítí i fanoušci, protože na podzim už si pomalu začínají kupovat lístky,“ pokračuje Daron. Jasno má i v tom, co by se stalo, kdyby tyto plány nevyšly. „Prostě bychom museli zase vše o rok odložit. I když bychom samozřejmě zase rádi začali už dělat. Vždyť festivaly přinášejí zisk i dalším podnikatelům ve městech, to teď bude potřebovat asi každý,“ dodává.

Na polovinu prázdnin je pak naplánován tradiční hudební festival České hrady ve Švihově. Ten nabízí i možnost koupit si lístky s covid pojistkou. „Kdybyste před festivalem onemocněli nebo byli v karanténě, pojišťovna vám peníze za lístky vrátí. Vstupenky z loňského roku jsou platné i na letošek, ale během jara proběhne jejich bezplatná výměna za nové,“ píší organizátoři festivalu na webu.

Na jaře nebo až na podzim?

Pořadatelé akcí uvnitř už často počítají s tím, že budou mít smůlu minimálně do jara, zazněly už hlasy, že se vše rozjede opět až na podzim. Na tu dobu už z jara odsunuli organizátoři konání 34. ročníku Filmového festivalu Finále v Plzni. „I z důvodu stále nejisté situace a vzhledem k tomu, že na jaře to určitě ještě nebude pro kulturu na nějaké vyskakování, jsme festival přesunuli z dubna na září, kdy se konal i v loňském roce. Duben by navíc byl i velkým rizikem pro naše závazky vůči partnerům, které bychom rádi dodrželi,“ říká ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

Další odložení festivalu těsně před jeho začátkem by festivalu navíc mohlo už přinést i finanční problémy. „Loni jsme sice dostali mimořádné dotace, ale na to nejde spoléhat pořád. Věříme, že se situace konečně uklidní a třeba od poloviny roku se vše začne vracet do normálu,“ doufá v brzký návrat do běžnějšího provozu. „I když nikdo asi teď nedokáže říct, jak to bude s podporou kultury nejen v tomto roce, ale i později. Šetřit asi bude leckdo,“ doplňuje ještě ředitelka Finále, jehož přesný termín bude teprve zveřejněn.

Vybrané kulturní akce v kraji

4. - 25. 3.: Smetanovské dny, 21. 5.: vyhlášení ankety Žebřík, 30. 5.: Zahajovací koncert cyklu Dveře Jízdárny dokořán ve Světcích, 3. - 6. 6.: Metalfest - Plzeň, 24. - 27. 6.: Basinfirefest - Spálené Poříčí, 25. 6.: Den s operou - Plzeň, přelom června a července: Divadelní léto pod plzeňským nebem, 2. - 3. 7.: festival Pekelný ostrov - Holýšov, 8. - 11. 7. Mezinárodní folklorní festival - Klatovy, 23. - 24. 7.: České hrady - Švihov, 6. - 8. 8.: Tachovské městské slavnosti, 13. - 15. 8.: Chodské slavnosti - Domažlice, srpen: festival Na ulici - Plzeň, 15. - 23. 9.: Mezinárodní festival Divadlo - Plzeň, září: filmový festival Finále – Plzeň.