„Vzhledem k okolnostem jsme zvažovali i přesunutí festivalu na dřívější termíny, ale nakonec zůstává tradiční listopadový termín, stejně tak města, kde se festival koná. A letos předáme také Zlatou rafičku,“ uvedla ředitelka festivalu Judita Soukupová. V Erbovním sále Státního hradu a zámku Horšovský Týn, kde se plánuje i slavnostní zakončení s vyhlášením vítězných filmů, převezmou nejvyšší festivalové ocenění Ivana Chýlková, a to v neděli 7. listopadu od 17 hodin, ve středu 10. listopadu od 18 hodin pak Petr Nárožný. „Budeme rádi, když i na tyto slavnostní akce přijde co nejvíce diváků,“ pozvala na setkání se známými herci ředitelka. Během festivalu proběhnou také další akce věnované právě těmto hercům.

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci nebude Juniorfest v letošním roce hostit žádné zahraniční osobnosti, naopak by měl ale dorazit rekordní počet domácích hostů. Juniorfest představí v předpremiéře třeba rodinný film Tady hlídáme my s Nelou Boudovou a Pavlem Novým. Očekávána je také velká delegace k právě dokončované pohádce Tajemství staré bambitky 2, jejíž premiéra bude těsně před Vánoci. Svou účast předběžně přislíbili například Ondřej Vetchý, Veronika Divišová, Tomáš Klus, Janek Ledecký, Jitka Ježková nebo Jiří Mádl. Zahajovacím filmem bude 5. listopadu v Domažlicích předpremiéra norsko-české Dračí princezny.

Program bude letos o něco chudší, co do počtu projekcí, nabídne však rozšíření soutěžních sekcí. „Ze zhruba 140 – 160 projekcí jich bude kolem 120, tři soutěžní sekce budou mít osm snímků místo šesti. Do nesoutěžních sekcí pak byly vybrány například filmy, které se do soutěže nevešly, ale podle nás stojí za podívanou, nebo z české televizní a filmové tvorby,“ řekl programový ředitel festivalu Michal Šašek.

Na festivalu tak budou mít diváci možnost zhlédnout i několik prvních dílů nově vzniklých seriálů České televize Do divočiny! a TBH.

Na klasickou podobu festivalu naváže hned od 12. listopadu Juniorfest online. „Loni jsme festival pořádali jen v této podobě a setkala se s velkou odezvou, zapojilo se do ní přes 130 škol z celé republiky. Letos místo dvaceti filmů nabídneme na platformě dafilms.cz deset snímků, pět pro děti a pět pro mládež, pro učitele budou opět připraveny lektorské úvody a pracovní listy,“ pokračoval Šašek. Filmy pro diváky starší 12 let jsou opatřeny českými titulky, snímky pro mladší publikum budou dabované. Všechny budou dostupné po celou dobu konání festivalu, tedy od 12. do 21. listopadu.

Pořadatelé počítají i s tím, že návštěvnost v kinosálech nebude taková jako v předchozích letech. „Naposledy jsme měli 14 tisíc diváků, letos bychom byli rádi, kdyby jich bylo 6 – 7 tisíc. Některé školy už svoji návštěvu odřekly kvůli karanténě, což pro festival, který je na tom v dopoledních hodinách postavený, je špatná zpráva,“ doplnil Šašek s tím, že kvůli současné situaci budou moci na představení vždy žáci jen z jedné školy. Vzhledem k tomu, že vstupenky si návštěvníci kupovali už od 20. října, mohou do hry vstoupit také nová opatření, která byla oznámena později. „Jejich dodržování budeme kontrolovat, kdo podmínku nesplní, toho do sálu, bohužel, nepustíme,“ řekl ještě. Organizátoři nabídnou na místě i možnost samotestu na covid, ale jen v omezené míře.

Do programu festivalu patří také doprovodné akce. Jedna z nich bude věnována osobnosti Oty Kovala - dobřanského filmového režiséra, který natočil například dětský film Lucie a zázraky. Festival tento snímek po letech uvede na plátně kina. Organizátoři připravili také Kovalovi věnovanou výstavu, pro veřejnost je otevřená už od 18. října v Městském kulturním a informačním centru Dobřany a potrvá do 12. listopadu.

Stěžejním bodem industry programu bude přednáška předního britského filmového historika Noela Browna, který již před dvěma lety na festivalu zasedl v mezinárodní odborné porotě, která se uskuteční on-line v neděli 7. listopadu.

Jednotlivé vstupné na projekce je 60 – 70 Kč, pořídit lze také festivalovou akreditaci za 240 Kč nebo víkendovou za 120 Kč. Na Juniorfest online zaplatí diváci za přístup k filmu 49 Kč, školy pak 500 Kč. Více na juniorfest.cz.