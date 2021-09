Objekt bude pro návštěvníky otevřen už od 16 hodin, na místě bude poprvé v prodeji promo cd, které kapela nahrála. Jsou na něm všechny písně, které The Echoes doposud představili formou klipů.

Tachovská akustická kapela The Echoes bude koncertovat v neděli 19. září od 17 hodin v Jízdárně ve Světcích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.