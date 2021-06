Přípravný štáb ale rozhodl, že letos se festival konat nebude. „Přibližně od začátku března jsme všichni organizátoři netrpělivě sledovali vývoj epidemie onemocnění Covid-19 na našem území a stejně tak i restrikce a nařízení vlády. Do poslední chvíle jsme doufali a aktivně připravovali veškeré náležitosti našeho festivalu,“ uvedl Michal Laško. „O to víc nás mrzí, že nakonec musíme definitivně letošek odpískat, protože za současného stavu opatření nejsme schopni zajistit festival v pohodě a bezpečí pro všechny,“ dodal.

Jak dále uvedl, přes tuto nejistotu se našli podporovatelé charitativní akce. „Chtěli bychom poděkovat městu Tachov za veškerou podporu, dobrovolníkům a lidem, kteří se hlásili s nabídkou pomoci, tachovskému Hospicu Sv. Jiří a všem hudebníkům a kapelám za to, že do poslední chvíle byli připraveni podpořit dobrou věc,“ vyjádřil se Laško s tím, že příští Rock pro Hospic by měl být 18. června 2022.