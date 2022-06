Po dlouhé době vyrážíte na klasickou šňůru s velkými koncerty. Jak se na ni těšíte?

Moc. Poslední dva roky byly pro všechny velmi těžké. Ukázalo se, že to bez kultury prostě nejde. Chceme být zase blíže našim fanouškům a zažít tu ohromnou energii, kterou koncerty přinášejí.

V Plzni jste hráli několikrát, ale většinou na lochotínském amfiteátru, který býval plný, loni jste si vyzkoušeli DEPO2015 v rámci menší turné Dotkni se Lucie. Letos hrajete na amfiteátru za Plazou, který také není tak rozlehlý. Jaké k tomu vedly důvody?

Na podzim nás čeká velké halové turné Lucie v Opeře, na léto jsme ale cítili potřebu být našim fanouškům o kus blíž. Tahle místa s omezenou kapacitou mají kouzlo, určitou osobitost, která přidává na atmosféře koncertu. Na Plzeňáky se těšíme.

Nejlepší výčepní Rozsypal: Plzeňské pivo je naše zlato, o které je nutné pečovat

Je nějaký koncert v Plzni, na který vzpomínáte jinak než na ostatní? A jak se vám tu vůbec hraje?

Rádi vzpomínáme na všechny naše koncerty. V Plzni máme spoustu věrných fanoušků, což ukazuje i to, jak rychle vstupenky mizí. Hraje se nám tu skvěle.

Na jaký repertoár se mohou fanoušci těšit? Připravujete nějaké překvapení nebo novinku?

Mohou se těšit na našem největší hity. :)

Na podzim už dlouho chystáte další show Lucie v Opeře. Jaká bude jeho podoba?

Nejde pouze o jeden koncert, ale o turné s pěti halovými koncerty. Na Lucii v Opeře mohou lidé přijít jak v Praze v O2 Areně, tak v Ostravě, Brně, Pardubicích a Bratislavě. Spojili jsme se s dirigentem Kryštofem Markem, držitelem Českého lva za hudbu k filmu Masaryk, který vytvořil nové symfonické aranžmá pro naše nejznámější písně. Během pandemie na to měl klid a čas a musíme říci, že to opravdu stojí za to. Na přípravách jsme společně strávili už bezmála rok a půl a také jsme s Filharmonií Hradec Králové ve studiu nahráli album s vybranými písněmi z koncertu.

KVÍZ: Poznejte obec, kterou zachytil hledáček redakčního fotoaparátu

Budou se tyto koncerty lišit od první Lucie v Opeře, která před 20 lety sklidila velký úspěch nebo půjde opět o jakýsi výběr vašich hitů v jiných aranžmá?

Půjde o téměř dvouhodinový průřez celou naší tvorbou s unikátní hudební aranží v doprovodu Filharmonie Hradec Králové, pěveckým sborem a s organicky efektní dynamickou scénou. Věříme, že se naši fanoušci mají na co těšit.

Pro ty jste připravili vzpomínkovou knihu Fotografity. Co v ní najdou a jak a proč vlastně vznikla?

S nápadem přišel P.B.CH. Čekal na poště ve frontě a přemýšlel, co by se s kapelou dalo dělat. Bylo to ze začátku pandemie, celá kulturní scéna byla nečekaně ochromená. Ještě od pošťáků obeslal zbytek kapely smskou, jestli teď konečně nebude čas na odkládaný projekt – fotoknihu. Kývli jsme si na to a společnou zásluhou jsou Fotografity na světě. Jsou plné našich fotografií, které se většinou nedostaly na veřejnost, tedy na internetu je zaručeně nenajdete. Najdete v nich zákulisí našich koncertů i nahrávacích studií, počátky kapely i slavné koncerty. Z bezmála 10 000 fotografií jsme vybrali 800 snímků, které svými texty uvedl novinář a náš dlouholetý kamarád Honza Dědek.

Chystali jste během dlouhého lockdownu i nové skladby? Není v plánu i další album?

Už jsme zmínili album s filharmonií a se zbytkem se nechte překvapit a sledujte nás. :)