„Ještě jsem neviděl Depresy, tak se na ni těším,“ hlásil jeden z party metalistů, kteří přijeli z Aše. A do muzejní zahrady dorazila také spřátelená grupa vyznavačů tvrdé muziky z Koutu na Šumavě, Dobřan a Plzně. „Mohli jsme jet buď na podobnou akci do Nýrska anebo sem. My si vybrali Tachov, tady už jsme kdysi byli a líbilo se nám tu. Ještě za námi přijedou další kamarádi. Líbí se nám tak nějak všechno, Pandemia bude určitě zase super,“ neskrývali spokojenost.

Traktoriáda v Úšavě se povedla. Svátek traktorů přilákal davy návštěvníků