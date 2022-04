Díky nevšednímu a zajímavému pohledu na život kolem nás očima mladých tvůrců má návštěvník při vstupu do muzea pocit, že vchází do jiného světa a to i proto, že exponáty jsou dílem žáků velkého věkového rozdílu. Vystavují zde děti ve věku od 5 do 19 let. Při vstupu do první chodby jsou vystaveny ukázky perokreseb, většinou jen černobílé zpracování témat a následně naopak velkolepé malby koní, které jsou krásně barevné a již od pohledu dynamické, nabité energií. "Výstava je takovým průřezem naší tvorbou a snažíme se, aby tam každý žák měl alespoň jeden svůj obraz. Tato výstava je navíc výjimečná v tom, že tam jsou obrazy zpětně za tři roky, takže se tam sejdou obrázky od jednoho žáka v časovém rozestupu třeba 2 let a je nádherně vidět jejich posun. To se vám jinak nepoštěstí, protože na výstavě normálně bývají obrazy pouze z jednoho roku," řekla Deníku pedagožka ZUŠ Veronika Šatrová.