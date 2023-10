Nezapomenutelný hudební zážitek si odnášeli návštěvníci benefičního koncertu na zámečku v Luhově nedaleko Líšťan na Plzeňsku.

Benefiční koncert na zámku v Luhově | Video: rodina Tolarova

V rámci benefičního koncertu, kdy část výtěžku šla právě na obnovu historické památky, zde zazněly filmové a muzikálové melodie v podání operní zpěvačky Jany Hoffmanové a mladého talentového zpěváka ze Stříbra Ondřeje Tolara za klavírního doprovodu Hany Bezděkové.

„Tohle místo jsme zvolili z jednoduchého důvodu. Byli jsme zde jako celá rodina na běžné prohlídce a samotné místo, a dále pak neskutečná ochota a vstřícnost majitelů rodiny Němcových nás doslova okouzlila a nadchla. A to natolik, že jsme si řekli, že by bylo hezké dostat zámek do podvědomí širší veřejnosti. Celá rodina Němcových zde odvedla neskutečný kus práce, kdy z ruiny postupně doslova vykouzlila toto nádherné sídlo,“ vysvětlila Deníku výběr místa konání koncertu Vladimíra Tolarová, maminka Ondřeje, kterému sudičky do vínku daly všestranné sportovní a umělecké nadání včetně krásného hlasu. Majitelé zámku souhlasili a společně s Vladimírou Tolarovou a oběma dalšími vystupujícími, pěvkyní Janou Hoffmanovou a pedagožkou Hanou Bezděkovou, započali celou akci připravovat.

Prostibořský kotlík vyhrál Sulislavský hovězí guláš. Návštěvníci akci chválili

Přestože se koncert konal v největší zámecké místnosti, společenském sále zámku, jeho kapacita nestačila, někteří návštěvníci si tak sedmnáct skladeb vyslechli nakonec vestoje v zadní části sálku. „Hrozně mile nás překvapilo, že dorazili posluchači nejen z blízkého okolí, ale také z Plzně, Tachova a dokonce až z Prahy,“ řekla Tolarová. „Část z výtěžku jsme věnovali majitelům coby příspěvek na další obnovu zámečku, tak, jak jsme se dohodli před uspořádáním koncertu,“ dodala.

Zdroj: rodina Tolarova

Po koncertě následovaly prohlídky zámku a pro všechny byl připraven malý raut. „Opět musím vyzdvihnout neskutečnou ochotu a vstřícnost rodiny Němcových. Všechny zájemce o komentovanou prohlídku rozdělili do menších skupinek a všechny je provedli všemi přístupnými místnostmi památky. Za což jim patří velký dík,“ nešetří slovy organizátorka akce Vladimíra Tolarová. „Bylo to opravdu moc krásné, jsem ráda, že jsem si tuto mimořádnou akci nenechala ujít,“ pochvalovala si vydařené odpoledne Jiřina Hrubá ze Stříbra.

Vůně jablek a moštu se ponese Krasíkovem. Na víkend se chystají Slavnosti jablek

Jana Hoffmannová a Hana Bezděková se potkaly na Katedře hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a od té doby spolu hrají a vystupují již přes 10 let, nahráli spolu dvě CD. Poslední dvě koncertní sezony rozšířily duo na trio, s nadšením spolupracují s talentovaným Ondrou Tolarem. Ten od svých pěti let navštěvuje Základní uměleckou školu Stříbro. Jeho obory jsou hra na trubku (pod vedením Bc. Františka Kratochvíla), hra na klavír, ale hlavně sólový zpěv (pod vedením Mgr. Hany Bezděkové) a profesora Jana Ježka . Ondřej by se rád v budoucnu věnoval zpěvu profesionálně, v současné době již vystupuje v divadle DJKTv Plzni a v divadle Karlín. (šav)